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Как развивается ситуация с  новыми случаями коронавируса, подтвержденными в крупных коллективах Алтайского края   

Новости
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Как сообщалось новые случаи коронавируса  подтверждены на  Барнаульском предприятии Nortec, а также в общежитии №3 АГМУ.

Как стало известно Политсибру,  всего в общежитии медуниверситета подтвердилось еще 14 случаев инфицирования коронавирусом.  Течение заболевания у этих студентов также бессимптомно.

По информации из собственных источников Политсибру все инфицированные госпитализированы в Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн. Известно также, что 13 из 15 зараженных – граждане Таджикистана.

Кроме того, региональный оперштаб  распространил  официальную информацию о выявлении единичного случая заражения коронавирусной инфекцией работника Алтайского шинного комбината.

«Предприятию выдано  соответствующее предписание. От работы в цехе, где трудится заболевший,  отстраняются все контактные лица, они подлежат обследованию. Предписано провести заключительную дезинфекцию в цехе. Роспотребнадзор также обязал руководство комбината обеспечить контроль выполнения противоэпидемических мероприятий:   входной фильтр с термометрией, обработку рук антисептиками на входе, отстранить от работы сотрудников с клиникой, ограничить контакты между работниками цехов и отделов», - говорится в сообщении.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Гость

Интересно, почему завод не закрыт на дезинфекцию полностью? Какие-то смешные мероприятия осуществляются. Если есть один заболевший, то появятся ещё. Видимо, дожидаются всышки заражения. Так тогда поздно будет.....

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