Как развивается ситуация с новыми случаями коронавируса, подтвержденными в крупных коллективах Алтайского края

Новости 20.05.2020 18:55 582

Как сообщалось новые случаи коронавируса подтверждены на Барнаульском предприятии Nortec, а также в общежитии №3 АГМУ.

Как стало известно Политсибру, всего в общежитии медуниверситета подтвердилось еще 14 случаев инфицирования коронавирусом. Течение заболевания у этих студентов также бессимптомно.

По информации из собственных источников Политсибру все инфицированные госпитализированы в Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн. Известно также, что 13 из 15 зараженных – граждане Таджикистана.

Кроме того, региональный оперштаб распространил официальную информацию о выявлении единичного случая заражения коронавирусной инфекцией работника Алтайского шинного комбината.