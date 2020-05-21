Как развивается ситуация с  новыми случаями коронавируса, подтвержденными в крупных коллективах Алтайского края   

Как сообщалось новые случаи коронавируса подтверждены на Барнаульском предприятии Nortec, а также в общежитии №3 АГМУ.
Как стало известно Политсибру, всего в общежитии медуниверситета подтвердилось еще 14 случаев инфицирования коронавирусом. Течение заболевания у этих студентов также бессимптомно.
По информации из собственных источников Политсибру все инфицированные госпитализированы в Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн. Известно также, что 13 из 15 зараженных – граждане Таджикистана.
Кроме того, региональный оперштаб распространил официальную информацию о выявлении единичного случая заражения коронавирусной инфекцией работника Алтайского шинного комбината.
«Предприятию выдано соответствующее предписание. От работы в цехе, где трудится заболевший, отстраняются все контактные лица, они подлежат обследованию. Предписано провести заключительную дезинфекцию в цехе. Роспотребнадзор также обязал руководство комбината обеспечить контроль выполнения противоэпидемических мероприятий: входной фильтр с термометрией, обработку рук антисептиками на входе, отстранить от работы сотрудников с клиникой, ограничить контакты между работниками цехов и отделов», - говорится в сообщении.
Интересно, почему завод не закрыт на дезинфекцию полностью? Какие-то смешные мероприятия осуществляются. Если есть один заболевший, то появятся ещё. Видимо, дожидаются всышки заражения. Так тогда поздно будет.....