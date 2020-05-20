Ограничения остаются. Виктор Томенко заявил о напряженной ситуации с Covid в Алтайском крае

Новости 20.05.2020 19:10 305

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел в режиме видеоконференции заседание координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории регионов Сибири. Совещание состоялось в среду, 20 мая.

В числе поручений главам сибирских регионов Меняйло озвучил необходимость определять необходимость сохранения ограничительных мер исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Он подчеркнул, что важно при ослаблении ограничительных мер не допустить ухудшения обстановки. Для этого необходимо продолжить увеличение охвата населения тестированием на предмет выявления коронавирусной инфекции, сохранять режим социального дистанцирования, применять другие защитные меры.

Виктор Томенко сказал, что в течение последних семи дней эпидемическая ситуация на территории Алтайского края остается напряженной.

«Поэтому никаких изменений ранее установленных режимов ограничений мы не ввели и не вводим. Работаем над тем, чтобы снижалось количество вновь появившихся больных», - заявил глава региона.

Сергей Меняйло также поднял тему приема вахтовиков, вывозимых с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия).