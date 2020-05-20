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Виктор Томенко подписал указ о снятии карантина в Змеиногорске

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал Указ об отмене ограничительных мер в Змеиногорске. Документ опубликован на сайте правительства. 

Причиной такого решения главы региона стала нулевая статистика прироста ковидных больных в районе. Ограничения будут сняты в 00:00 часов в четверг, 21 мая.

Напомним, что последние два дня в Алтайском крае было зафиксировано 84 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них ни одного случая в Змеиногорском районе. Всего в крае зафиксировано 1054 случая заражения. Кроме того, шесть человек в регионе с коронавирусом скончались.

Шестая смерть. В Алтайском крае зафиксировано еще 40 случаев заражения коронавирусом

Шестая смерть. В Алтайском крае зафиксировано еще 40 случаев заражения коронавирусом

Новости

В Алтайском крае зафиксировано еще 40 случаев заражения коронавирусом

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.zmnvest.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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