Виктор Томенко подписал указ о снятии карантина в Змеиногорске

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал Указ об отмене ограничительных мер в Змеиногорске. Документ опубликован на сайте правительства.
Причиной такого решения главы региона стала нулевая статистика прироста ковидных больных в районе. Ограничения будут сняты в 00:00 часов в четверг, 21 мая.
Напомним, что последние два дня в Алтайском крае было зафиксировано 84 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них ни одного случая в Змеиногорском районе. Всего в крае зафиксировано 1054 случая заражения. Кроме того, шесть человек в регионе с коронавирусом скончались.
В Алтайском крае зафиксировано еще 40 случаев заражения коронавирусом