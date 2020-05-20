Виктор Томенко подписал указ о снятии карантина в Змеиногорске

Новости 20.05.2020 17:20 1480

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал Указ об отмене ограничительных мер в Змеиногорске. Документ опубликован на сайте правительства.

Причиной такого решения главы региона стала нулевая статистика прироста ковидных больных в районе. Ограничения будут сняты в 00:00 часов в четверг, 21 мая.

Напомним, что последние два дня в Алтайском крае было зафиксировано 84 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них ни одного случая в Змеиногорском районе. Всего в крае зафиксировано 1054 случая заражения. Кроме того, шесть человек в регионе с коронавирусом скончались.