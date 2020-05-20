Площадь в центре Барнаула перекраивают под новую высотку?

Новости 20.05.2020 18:00 1974

21 мая завершается срок приема предложений и замечаний по вопросу образования нового земельного участка на ул. Молодежная, 21а в Барнауле. Общественные обсуждения завершатся 25 июля. Слухи о планах возведения здесь многоквартирного дома ходят уже давно. Возможно, скоро эти планы воплотятся в реальность.

Согласно кадастровой карте, участок на ул. Молодежной 21а предназначен для возведения многоквартирного жилого дома высотой не менее 9 этажей. Представитель компании, намеревавшейся построить на площади Сахарова отель Radisson – Иван Лужаев – упоминал, что ему известно о планах возведения 25-этажного дома на месте «Барнаульской крепости», располагающейся на соседнем участке.

В настоящее время на ул. Молодежной 21а стоит заброшенный одноэтажный дом из кирпича, (Как выяснил ранее «Политсибру» – 1971 года постройки). Его площадь составляет 80,4 кв. м, рядом располагаются остатки хозяйственных построек. Все объекты пребывают в полуразрушенном состоянии, заметны следы пожаров.

Что известно о собственнике

В реестр недвижимости земля внесена в конце августа 2005 года. В ноябре 2019 года «Политсибру» заказал выписку из реестра и установил, что 1 ноября 2007 года участок приобрела Нина Куратова, спустя три недели зарегистрировавшаяся в качестве ИП. По данным ЕГРИП, ее основным видом деятельности стала сдача внаем недвижимого имущества. Однако, уже в январе 2009 года предприниматель прекратила деятельность. Некоторые источники предполагали, что Куратова аффилирована с одним из владельцев участка под «Барнаульской крепостью» Романом Романовым, однако подтверждений этому обнаружить не удалось.

17 декабря 2019 года Нина Куратова обратилась в мэрию Барнаула с заявлением об изменении границ участка. 9 января 2020 года вышло постановление горадминистрации о подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории. Площадь участка предполагается увеличить практически вдвое (до 1887 кв. м) – за счет прилегающей территории, право собственности на которую не разграничено.

"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, проводится для исключения вклинивания, вкрапливания, для рационального использования земельного участка и размещения многоквартирного жилого дома на данном земельном участке при условии, что площадь земельных участков, находящихся в

частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков. Так как Решением Барнаульской городской Думы от 25 декабря 2019 г. № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края» не установлены предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков с разрешенным использованием: многоэтажная многоквартирная жилая застройка, следовательно, образованный земельный участок соответствует требованиям действующего законодательства", – гласит текст проекта.

Под откос

На интернет-картах или в 2ГИС из виду теряется один интересный момент – участок на ул. Молодежная, 21а расположен на краю возвышенности и увеличить его предлагается за счет присоединения склонов холма, у подножия которого располагаются пятиэтажные дома. В случае строительства здесь новой высотки, могут потребоваться масштабные подготовительные работы – выравнивание или укрепление склонов, или нестандартное архитектурное решение с многоуровневой планировкой. Олег Укладов побывал там по просьбе «Политсибру» минувшей осенью и отснял подробный фоторепортаж. На фото ниже – склон, за счет которого должен увеличиться участок.