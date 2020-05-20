В общежитии Алтайского медуниверситета обнаружили коронавирус (обновлено)

Новости 20.05.2020 15:55 2227

Как стало известно Политсибру, в общежитии №3 Алтайского Государственного медицинского университета обнаружили случай коронавируса. Первым заболевшим стал проживающий там парень. По внутренней инструкции вуза все студенты проходят ежедневную термометрию. При повышении температуры, немеделенно вызывается скорая помощь.

Кстати, юноша работал в больнице, предположительно - это краевая клиническая Больница Скорой Медицинской помощи (БСМП). По информации из источников Политсибру, именно в этой связи юноше был сделан тест на коронавирус, который подтвердил инфицирование COVID-19. Известно, что всем сотрудникам лечебных учреждений регулярно проводятся тесты на коронавирус.

Как утверждают источники в вузе, заболевание у юноши протекает бессимптомно, температура находится в норме. Тем не менее, после подтверждения инфицирования, он был доставлен в ковидный госпиталь в Барнауле.

«Все студенты согласно общему приказу находятся на самоизоляции, так как часть из них иногородние, они самоизолированы в общежитии. То есть, они как находились в общежитии до подтверждения случая коронавируса, так и будут находиться в нем далее», - уточнил собеседник агентства.

Всего в общежитии на сегодняшний день находится 258 человек.

При этом, со вчерашнего дня вуз взял на себя обязательство по обеспечению студентов общежития трехразовым питанием.

UPD: Роспоребнадзор рекомендовал вузу закрыть общежитие №3 на карантин в профилактических целях, а также проводить согласно графику дезинфекцию помещений и следить за состоянием проживающих. Эти рекомендации исполняются.

Кстати, как пояснили в вузе, все студенты АГМУ обязаны находится на самоизоляции в соответствии с Указом губернатора края. Исключение составляют те, кто уже работал в лечебных учреждениях края. Все студенты, проживающие в общежитии №3, вне зависимости от трудоустройства, теперь находятся на карантине.