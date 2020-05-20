Шестая смерть. В Алтайском крае зафиксировано еще 40 случаев заражения коронавирусом

Новости 20.05.2020 13:00 1197

Еще 40 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Алтайском крае. Кроме того подтвержден факт шестой смерти от ковида. Об этом сообщает Оперативный штаб Алтайского края.

По данным Оперативного штаба региона, умер житель Славгорода. Речь идет о мужчине 1956 года рождения. Как и в прежних случаях, у пациента течение заболевания было осложнено наличием тяжелых хронических заболеваний эндокринной и сосудистой систем. Врачи госпиталя Городской больницы №5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь не смогли.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, новые инфицированные выявлены в Барнауле – 23 человека, Курьинском районе – 3, Рубцовске – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2, Бийске – 1, Славгороде – 1, Рубцовском районе – 1, Косихинском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Шипуновском районе – 1, Завьяловском районе – 1, Каменском районе – 1.

Стоит отметить, что случаев в Змеиногорске на этот раз не зафиксировано.

Эпидемиологи сейчас устанавливают круг контактных лиц. Осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания.

На 20 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1054 человек, в том числе 132 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 96 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 737 случаев – по контакту с заболевшими. 144 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 229 – у заболевших ОРВИ, в 681 случаях –бессимптомное течение. Выписаны – 546 человек (484 взрослых и 62 ребенка), из них - 24 – за прошедшие сутки. Тяжелых больных с короновирусной инфекцией 24, 12 находятся на аппаратах ИВЛ.

Из 1054 заболевших - жители Барнаула – 373, Змеиногорского района – 245, Бийска – 109, Рубцовска – 45, Павловского района – 26, Поспелихинского района – 23, Благовещенского района – 22, Новоалтайска – 18, Славгорода – 15, Тальменского района – 13, Рубцовского района – 11, Немецкого национального района – 10, Тюменцевского района – 10, Бурлинского района – 10, ЗАТО Сибирского – 9, Камня-на-Оби – 8, Курьинского района – 8, Заринска – 7, Первомайского района – 7, Горняка – 7, Новичихинского района – 7, Третьяковского района – 7, Родинского района – 6, Алейска – 5, Бийского района – 4, Ярового – 4, Завьяловского района – 4, Залесовского района – 4, Крутихинского района – 3, Ребрихинского района – 3, Табунского района – 3, Волчихинского района – 3, Косихинского района – 3, Советского района – 2, Егорьевского района – 2, Кулундинского района – 2, Мамонтовского района – 2, Шипуновского района – 2, Ключевского района – 2, Троицкого района – 1, Целинного района – 1, Михайловского района – 1, Романовского района – 1, Алтайского района – 1, Усть-Калманского района – 1, Тогульского района –1, Солонешенского района – 1, Белокурихи – 1, Каменского района – 1.

Из 200 работников Корбалихинском рудника выздоровело 184 человека, продолжают лечение 16 пациентов.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 60210 человек. На 20 мая находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5148 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 15754 человек.