Стало известно, сколько сотрудников СГК на Алтае инфицировано коронавирусом

Случаи заболевания подтверждены на СГК. Об этом в рамках пресс-конференции 19 мая в прямом эфире корпоративного Инстаграм-аккаунта сообщил директор по персоналу Сибирской генерирующей компании Кирилл Крутиков:
«По данным на утро 19 мая, на предприятиях СГК было выявлено 16 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день половина инфицированных полностью излечились, что подтверждено тестами, остальные идут на поправку».
По информации компании, в Барнауле и Рубцовске подтверждено по одному случаю, кроме того в течение вчерашнего дня был выявлен зараженный сотрудник в Бийске.
Наибольшее количество случаев заражения сотрудников СГК зафиксировано в Новосибирске – 6 человек. При этом двое уже выздоровели. В Алтайском крае выздоровевших сотрудников СГК на вечер 19 мая еще не было.
Зачем нужна официальная информация о предприятиях, на которых обнаружен COVID-19