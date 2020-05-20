О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

Стало известно, сколько сотрудников СГК на Алтае инфицировано коронавирусом

Новости
1004
0

Случаи заболевания подтверждены на СГК. Об этом в рамках пресс-конференции 19 мая в прямом эфире корпоративного Инстаграм-аккаунта сообщил директор по персоналу Сибирской генерирующей компании Кирилл Крутиков:

«По данным на утро 19 мая, на предприятиях СГК было выявлено 16 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день половина инфицированных полностью излечились, что подтверждено тестами, остальные идут на поправку».

По информации компании, в Барнауле и Рубцовске подтверждено по одному случаю, кроме того в течение вчерашнего дня  был выявлен зараженный сотрудник  в Бийске.

Наибольшее количество случаев заражения сотрудников СГК зафиксировано в Новосибирске – 6 человек. При этом двое уже выздоровели.  В Алтайском крае выздоровевших сотрудников СГК на вечер 19 мая еще не было.

На десятках предприятий Алтайского края выявлены зараженные коронавирусом

На десятках предприятий Алтайского края выявлены зараженные коронавирусом

Мнения

Зачем нужна официальная информация о предприятиях, на которых обнаружен COVID-19

1362

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000