В Барнауле появится база земельных участков под жилищное строительство

Новости 20.05.2020 14:20 1243

Банк земельных участков, которые будут использоваться под жилищное строительство, планируется создать в Барнауле. Об этом сообщает сайт мэрии краевой столицы.

Решение было принято по итогу встречи главы города Вячеслава Франка с представителями крупнейших застройщиков Алтайского края. Мероприятие состоялось по инициативе самих строителей.

В обсуждении вопросов приняли участие заместитель главы города по экономической политике Мария Кулагина, директор МКУ «Архитектура Барнаула» Алексей Бобров, председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Роман Тасюк, руководители строительных организаций города: «Алгоритм», «Домстрой-Барнаул», «Жилищная инициатива», «Строительный камень», «Монтажная компания ПР-Холдинг», «Строительная перспектива», «Вира-Строй», Инвестиционно-строительная компания «Союз» «СК Сибирия», «ЖБИ Сибири», «Сибинвест», «Адалин-Строй», «Сэлф», саморегулируемой организации «Алтайские строители», Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края».

Темы, которые обсуждались на встрече, касались совместной работы по развитию краевой столицы, формированию банка земельных участков под строительство, активизации взаимодействия представителей городских профильных комитетов с застройщиками и экспертами, актуализации Генплана и Правил землепользования и застройки города.Как пояснил председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Александр Мишустин, у застройщиков должен быть как минимум двухгодичный запас земельных участков для освоения, у администрации – программа развития, ясное понимание, в каком направлении город будет строиться дальше, где будут прокладывать инженерные сети и дороги.