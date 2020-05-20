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Грифельные доски останутся в прошлом? Алтайский Минобр закупает интерактивные панели на 60 млн (обновлено)

Новости
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Тендер на поставку в образовательные учреждения Алтайского края 214 интерактивных панелей, общей стоимостью почти 60 млн рублей, появился на сайте госзакупок 19 мая.

Интерактивная панель представляет собой сенсорный экран с диагональю не менее 75 дюймов, распознающий не менее 20 одновременных касаний и поддерживающий одновременно не менее двух безбатарейных стилусов. Панель должна быть оснащена встроенной акустической системой, мощностью не менее 30 Ватт.

Согласно техническому заданию, предусмотрены интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал:         

  • Создание многостраничных уроков с использованием медиаконтента различных форматов;
  • Создание надписей и комментариев поверх запущенных приложений, распознавание фигур и рукописного текста (русский, английский языки);
  • Наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий.

Помимо перечисленного, панель должна уметь работать в режиме «белой доски», поддерживать стирание и рисование руками, обладать функциями скриншота и захвата видео, электронными математическими инструментами (циркуль, транспортир, линейка и.т.д.), шаблонами упражнений и многими другими техническими возможностями.

Стоимость одной такой интерактивной панели составляет 277 тысяч рублей. Вероятно, поставляться они будут в школы. Впрочем, не исключено, что часть будет направлена и в другие учебные заведения.      

Срок окончания подачи заявок на участие в тендере – 28 мая 2020 года. Согласно условиям тендера поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме в течение 14 календарных дней со дня заключения контракта.

UPD: Как пояснили в алтайском Минобре, оборудование представляет собой "телевизоры сенсорные с подставками на колёсах". 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

гость

как мы выжили без этих интерактивных досок и акустических панелей? может на обычный ремонт школам побольше выделять, если деньги есть, а не с родителей собирать? или на хознужды школам дать, а то в каждом классе по завхозу, как начало месяца, так родители несут бумагу для принтера, бумажные полотенца, мыло, воду, стаканчики... то картридж заправить, то шторы постирать...

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