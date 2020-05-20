Тендер на поставку в образовательные учреждения Алтайского края 214 интерактивных панелей, общей стоимостью почти 60 млн рублей, появился на сайте госзакупок 19 мая.
Интерактивная панель представляет собой сенсорный экран с диагональю не менее 75 дюймов, распознающий не менее 20 одновременных касаний и поддерживающий одновременно не менее двух безбатарейных стилусов. Панель должна быть оснащена встроенной акустической системой, мощностью не менее 30 Ватт.
Согласно техническому заданию, предусмотрены интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал:
Помимо перечисленного, панель должна уметь работать в режиме «белой доски», поддерживать стирание и рисование руками, обладать функциями скриншота и захвата видео, электронными математическими инструментами (циркуль, транспортир, линейка и.т.д.), шаблонами упражнений и многими другими техническими возможностями.
Стоимость одной такой интерактивной панели составляет 277 тысяч рублей. Вероятно, поставляться они будут в школы. Впрочем, не исключено, что часть будет направлена и в другие учебные заведения.
UPD: Как пояснили в алтайском Минобре, оборудование представляет собой "телевизоры сенсорные с подставками на колёсах".
Этим он обязан запуску социальной сети «Образование22»
как мы выжили без этих интерактивных досок и акустических панелей? может на обычный ремонт школам побольше выделять, если деньги есть, а не с родителей собирать? или на хознужды школам дать, а то в каждом классе по завхозу, как начало месяца, так родители несут бумагу для принтера, бумажные полотенца, мыло, воду, стаканчики... то картридж заправить, то шторы постирать...