Глава Ростуризма сказала, когда стартует постепенный выход туристической отрасли из карантина

Новости 20.05.2020 10:30 1574

С 1 июня туристическая отрасль начнет постепенный выход из карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

«Что касается поэтапного выхода [из режима ограничений] у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня во многих регионах начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас плотно взаимодействуем с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — заявила Догузова.

Она уточнила, что ее ведомство «базово понимает», что с этой даты начнут работу санатории с медицинской лицензией, а также — в отдельных регионах — отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Также предполагаются послабления к требованиям для санаториев.

Догузова напомнила, что в середине апреля направило письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором оценила совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов в первом полугодии текущего года в 1,5 трлн руб. Продажи в турсфере упали почти до нуля. Это отразилось на возможности представителей турбизнеса выдавать зарплаты сотрудникам, платить налоги и арендную плату. Под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказались более 1,6 млн человек. Общую численность работников в сфере турбизнеса агентство оценило в 2,5 млн, с учетом смежных отраслей — не менее 7 млн человек