Заражение коронавирусом обнаружилось в больнице скорой помощи в Барнауле

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи в Барнауле временно приостановила госпитализацию пациентов. Об этом сообщил оперштаб Алтайского края по коронавирусу. В региональном Минздраве пояснили, что в медучреждении выявлены случаи заражения COVID-19. В ответ на вопрос «Политсибру» в оперштабе сообщили, что карантин в клинике не введен.
«Нет, клиника не на карантине, продолжает работу. Там есть медики и пациенты. Но вновь прибывающих не принимают – распределяют по другим медучреждениям Барнаула», – уточнил оперштаб.
Сообщается, что пациентов хирургического, травматологического и кардиологического профиля будут направлять в другие больницы города. Те, кто в настоящее время уже госпитализирован, останутся лечиться в краевой больнице скорой помощи. При этом, контроль за соблюдением санитарных норм будет усилен.
Роспотребнадзор сообщил, что в учреждении проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Пациенты и персонал отделений, в которых были выявлены случаи заболевания, останутся в клинике на две недели. Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина пояснила, что персонал закрепят за отделениями, а сами отделения изолируют друг от друга. Совместительство в других медицинских организациях запрещено. Медперсонал и пациенты отделений, в которых зафиксировано заражение, пройдут дополнительное обследование.
По словам министра, стоимость аналогичных проектов в зависимости от содержания, региона и прочих факторов, варьируется от 2 до 3,5 млрд руб.
Сообщается, что пациентов хирургического, травматологического и кардиологического профиля будут направлять в другие больницы города. ага, хирургических больных в железнодорожную больницу, где только за последнюю неделю 2 смерти от пневмонии родственников руководства без извещения роспотребнадзора и сдачи анализов. хотите получить еще одну вспышку не меньше, чем 50 человек, как в БСМП?
ой, нельзя у нас "горку" закрывать... куда сочетанную травму повезут? ни одна больница их "не вытянет"..