Заражение коронавирусом обнаружилось в больнице скорой помощи в Барнауле

Новости 20.05.2020 9:55 1925

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи в Барнауле временно приостановила госпитализацию пациентов. Об этом сообщил оперштаб Алтайского края по коронавирусу. В региональном Минздраве пояснили, что в медучреждении выявлены случаи заражения COVID-19. В ответ на вопрос «Политсибру» в оперштабе сообщили, что карантин в клинике не введен.

«Нет, клиника не на карантине, продолжает работу. Там есть медики и пациенты. Но вновь прибывающих не принимают – распределяют по другим медучреждениям Барнаула», – уточнил оперштаб.

Сообщается, что пациентов хирургического, травматологического и кардиологического профиля будут направлять в другие больницы города. Те, кто в настоящее время уже госпитализирован, останутся лечиться в краевой больнице скорой помощи. При этом, контроль за соблюдением санитарных норм будет усилен.

Роспотребнадзор сообщил, что в учреждении проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Пациенты и персонал отделений, в которых были выявлены случаи заболевания, останутся в клинике на две недели. Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина пояснила, что персонал закрепят за отделениями, а сами отделения изолируют друг от друга. Совместительство в других медицинских организациях запрещено. Медперсонал и пациенты отделений, в которых зафиксировано заражение, пройдут дополнительное обследование.