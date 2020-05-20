Авиакомпании Сибири начали поэтапное возобновление рейсов

Новости 20.05.2020 9:26 1590

Российские авиакомпании начали поэтапно возвращать отмененные в апреле рейсы из городов Сибири и запускают самолеты по новым направлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы аэропортов и перевозчиков.

Например, красноярская авиакомпания «Красавиа» намерена возобновить рейсы в конце мая.

«Пассажиры смогут воспользоваться рейсами Красноярск - Богучаны с 29 мая, Красноярск - Барнаул - с 30 мая. С 1 июня начнется авиасообщение между Красноярском и Абаканом по понедельникам, средам и пятницам. Все рейсы выполняются на турбовинтовых самолетах L-410», - пояснила пресс-служба компании.

Аэропорт Омск-Центральный также постепенно восстанавливает авиасообщение с другими регионами. Если в апреле, согласно данным сервиса Flightradar24, в Омск прибывали три-четыре рейса в день, в основном из Москвы, то в мае их число выросло в среднем до восьми-десяти.

«С начала месяца, помимо возобновления ряда старых направлений (Новосибирск, Сургут, Казань), были запущены четыре новых рейса. Жители Омска теперь смогут улететь в Горно-Алтайск, Барнаул, Нижневартовск и в Нижний Новгород рейсом с посадкой в Челябинске», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Что касается аэропорта Абакана (Хакасия), то там полеты в Москву через S7 были запущены с 18 мая, а с 29 мая с столицу России будут летать самолеты компании «Аэрофлот».

Также в конце мая планируется возобновление перелетов из Кемерова в Москву через авиакомпанию «Победа», а Новокузнецк, аэропорт которого в апреле даже был временно закрыт из-за отмены всех обслуживаемых рейсов, возобновил сообщение с Москвой и Новосибирском.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта, с 17 июня планируется открытие нового направления пассажирских перевозок по маршруту Санкт-Петербург - Новокузнецк - Санкт-Петербург, выполнять рейсы будет авиакомпания Nordwind.

В вопросе ценовой политики авиакомпании пояснили, что планируют оставить цены на том же уровне, что сохранялись до введения ограничений.