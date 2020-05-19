Оперштаб Алтайского края опубликовал официальную информацию о смерти пациентов с COVID-19

Новости 19.05.2020 18:10 1674

В госпитале Городской больницы N 5 Барнаула зафиксирован случай смерти пациентки с коронавирусной инфекцией, - сообщает региональный оперштаб.

Женщина 1952 года рождения, жительница Тюменцевского района, была переведена в медицинскую организацию с ухудшением состояния из госпиталя Каменской ЦРБ. В следствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.

Таким образом в Алтайском крае зафиксировано уже пять случаев смерти пациентов с коронавирусом. Однако не все они входят в официальную статистику погибших от коронавируса.

Разночтения связаны со вторым случаем смерти, который был зафиксирован в Рубцовске у мужчины. «Болезнь у пациента протекала с наличием тяжелых соматических заболеваний, в настоящее время завершаются паталогоанатомические исследования. По его результатам будет установлена непосредственная причина смерти. В данный момент в федеральном регистре этот случай не учитывается», - поясняет оперштаб.

Напомним, ранее аналогичные пояснения дал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.