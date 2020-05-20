На десятках предприятий Алтайского края выявлены зараженные коронавирусом

Краевое управление Роспотребнадзора рассказало о количестве предприятий, на которых обнаружены сотрудники, заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
Еще на позапрошлой неделе редакция Политсиб.ру обратилась в ведомство с запросом, в котором просила назвать предприятия, где были зафиксированы случаи заражения сотрудников вирусом. 6 мая во время пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления рассказала о пяти таких предприятиях, но назвала лишь два. Чтобы уточнить название остальных, мы послали официальный запрос. 14 мая пришел ответ, датированный 13-м числом, где рассказывалось, что на эту дату случаи заражений сотрудников зафиксированы уже на 31 предприятии края. Но где именно и сколько конкретно на каждом заболевших, ведомство не уточнило. В Роспотребнадзоре сообщили, что количество таких предприятий увеличивается по мере роста заболеваемости ковидом в крае. То есть, можно предположить, что с 13 мая у нас уже больше 31 предприятия с заболевшими новым коронавирусом сотрудниками.
В ведомстве дали понять, что распространяют подобную информацию после того, как в организации появилось более пяти заразившихся. Так оказалось, например, с Корбалихинским рудником, где заболели десятки людей, заразившись от прибывших из Башкирии вахтовиков. Но в СМИ такая попадает информация достаточно редко. Например, наши коллеги из редакции сайта «Толк» обратили внимание, что в официальной сводке о новых заразившихся возникло сразу несколько человек из Степного Озера, где градообразующим предприятием является «Кучуксульфат». После обращения журналистов была раскрыта информация о вспышке на этом предприятии.
Иногда СМИ просто проверяют слухи, которые распространяются в социальных сетях или просто из уст в уста. К примеру, такой бродивший слух о заболевших сотрудниках Барнаульской горэлектросети проверили корреспонденты алтайской редакции «Комсомольской правды», и Роспотребнадзор подтвердил, что двух заразившихся человек там, действительно, обнаружили.
Нам необходимо бороться со слухами, а бороться с ними лучше всего с помощью открытости, чтобы люди не домысливали, не пускались в пустое фантазирование о масштабах, а четко знали, сколько реально заразилось людей, и откуда это было занесено.
Такая информация не столько повредит предприятию, сколько поможет ему, если об этом не будут сочинять досужие обыватели, а расскажет и успокоит граждан официальный орган. Ведь не предприятие же распространяло коронавирус: никто не застрахован от заражения в быту, в семье, по дороге на работу.
И если информация своевременно раскрывается, то это работает на то, что официальным данным доверяют. Граждане тогда не поддаются на провокации, не черпают «знания» из чьих-то домыслов, а видят, что от них ничего не скрывают, как шепчут сплетники. Поэтому и доверяют официальной статистике больше.
Каждый из нас сталкивается по делам или просто случайно с этими предприятиями и организациями, с их сотрудниками. При этом мы не имеем понятия о том, что где-то могли контактировать с носителями вируса. Причем, мы уже знаем, что многие переносчики заболевания бессимптомны, а подстраховаться и провериться самостоятельно можно платно, но нельзя же каждый раз отдавать деньги при малейшем подозрении. А так, зная, что ты, возможно, тоже бессимптомный носитель, так как заходил в ту контору или контактировал с ее сотрудниками, можно подстраховаться. И дело не только в тебе самом, но и в твоем окружении, где могут быть люди, входящие в группы риска.
Кто-то скажет, что такая информация создаст излишнюю панику. Но тут можно возразить – лучше пусть сам человек проверит себя, чем потом госорганы будут, в случае чего, искать его с собаками.
Например, Минздрав Израиля публикует маршруты передвижения заболевших коронавирусом людей или места, вплоть до названия заправок или магазинов, где были обнаружены заразившиеся. И это делается как для безопасности других, чтобы люди могли себя проверить на ранних этапах, так и для того, чтобы власти сумели скорее выявить круг возможных контактов.
Губернатор края Виктор Томенко ввел масочный режим в регионе. Людей предупредили о том, что нужно соблюдать меры предосторожности в публичных местах, на транспорте, в магазинах и т.п. Но нельзя забывать, что и на работе тоже порой можно и нужно предохраняться. И не только там, где сотрудники контактируют с клиентами, например, в торговле или в сфере обслуживания. Но и в больших коллективах, ведь мы все приходим на работу из таких публичных мест, где контактируем с массой случайных людей. И, возможно, появлялись в организациях, где были зафиксированы случаи заражения ковидом.
Знание об этом поможет внутренне мобилизовать расхоложенных в последнее время жителей края, которые стали все больше манкировать мерами предосторожности в общественных местах.
Алтайский край – не Израиль, у нас не так много выявленных больных, не такое большое количество предприятий, где они были обнаружены. Но у нас какое-то слишком мягкое отношение к контролю и информированию. Мы ввели масочный режим, а в автобусах людей в масках можно пересчитать по пальцам. У нас действует указ о том, что въезжающие в край люди из той же Новосибирской области должны находиться на двухнедельном карантине, но жестко ли эти люди контролируются? У нас с каждым днем прибавляются десятки выявленных заразившихся, а жители края узнают о том, где это случилось из анонимных источников и в лучшем случае через продолжительный срок, когда эти анонимные источники все-таки просочатся в прессу или соцсети.
Сейчас полиция ищет анонимов, распространивших адреса заболевших в Барнауле. Даже не номера квартир, а просто дома. Власти говорят о моральном аспекте распространения этой утекшей официальной информации, мол, заразившимся и так плохо, зачем еще рассказывать о том, где они живут. Но морально ли скрывать от ничего не подозревающих граждан, что им надо бы провериться или хотя бы ходить в округе в маске и перчатках. На всякий случай, чтобы не притащить с собой эту коварную болезнь к какому-то старику или человеку с серьезным хроническим заболеванием?
И этот же вопрос к информации о предприятиях и организациях, в которой нашли больных ковидом. Считаем, что наши граждане должны знать, где им нужно на всякий случай перестраховаться.
Андрей Никитин
Полезная статья, Спасибо автору. Без информации люди чувствуют себя беззащитными.
Масочный режим? Кто его соблюдает? Контроля нет от слова "совсем". И даже обычных людей можно оправдать отсутствием маски, но маски не надевают многие продавцы, аптекари, про водителей и кондукторов и вовсе говорить не приходится. Вчера на остановке сотрудница роспотребнадзора (на минуточку, в служебной форме) в автобус и без маски. О каком исполнении масочного режима можно говорить?