На десятках предприятий Алтайского края выявлены зараженные коронавирусом

Мнения 20.05.2020 8:00 1359

Краевое управление Роспотребнадзора рассказало о количестве предприятий, на которых обнаружены сотрудники, заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.

Еще на позапрошлой неделе редакция Политсиб.ру обратилась в ведомство с запросом, в котором просила назвать предприятия, где были зафиксированы случаи заражения сотрудников вирусом. 6 мая во время пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления рассказала о пяти таких предприятиях, но назвала лишь два. Чтобы уточнить название остальных, мы послали официальный запрос. 14 мая пришел ответ, датированный 13-м числом, где рассказывалось, что на эту дату случаи заражений сотрудников зафиксированы уже на 31 предприятии края. Но где именно и сколько конкретно на каждом заболевших, ведомство не уточнило. В Роспотребнадзоре сообщили, что количество таких предприятий увеличивается по мере роста заболеваемости ковидом в крае. То есть, можно предположить, что с 13 мая у нас уже больше 31 предприятия с заболевшими новым коронавирусом сотрудниками.

В ведомстве дали понять, что распространяют подобную информацию после того, как в организации появилось более пяти заразившихся. Так оказалось, например, с Корбалихинским рудником, где заболели десятки людей, заразившись от прибывших из Башкирии вахтовиков. Но в СМИ такая попадает информация достаточно редко. Например, наши коллеги из редакции сайта «Толк» обратили внимание, что в официальной сводке о новых заразившихся возникло сразу несколько человек из Степного Озера, где градообразующим предприятием является «Кучуксульфат». После обращения журналистов была раскрыта информация о вспышке на этом предприятии.

Борьба со слухами

Иногда СМИ просто проверяют слухи, которые распространяются в социальных сетях или просто из уст в уста. К примеру, такой бродивший слух о заболевших сотрудниках Барнаульской горэлектросети проверили корреспонденты алтайской редакции «Комсомольской правды», и Роспотребнадзор подтвердил, что двух заразившихся человек там, действительно, обнаружили.

Нам необходимо бороться со слухами, а бороться с ними лучше всего с помощью открытости, чтобы люди не домысливали, не пускались в пустое фантазирование о масштабах, а четко знали, сколько реально заразилось людей, и откуда это было занесено.

Такая информация не столько повредит предприятию, сколько поможет ему, если об этом не будут сочинять досужие обыватели, а расскажет и успокоит граждан официальный орган. Ведь не предприятие же распространяло коронавирус: никто не застрахован от заражения в быту, в семье, по дороге на работу.

И если информация своевременно раскрывается, то это работает на то, что официальным данным доверяют. Граждане тогда не поддаются на провокации, не черпают «знания» из чьих-то домыслов, а видят, что от них ничего не скрывают, как шепчут сплетники. Поэтому и доверяют официальной статистике больше.

Почему еще важно знать, где появились заболевшие коронавирусом люди

Каждый из нас сталкивается по делам или просто случайно с этими предприятиями и организациями, с их сотрудниками. При этом мы не имеем понятия о том, что где-то могли контактировать с носителями вируса. Причем, мы уже знаем, что многие переносчики заболевания бессимптомны, а подстраховаться и провериться самостоятельно можно платно, но нельзя же каждый раз отдавать деньги при малейшем подозрении. А так, зная, что ты, возможно, тоже бессимптомный носитель, так как заходил в ту контору или контактировал с ее сотрудниками, можно подстраховаться. И дело не только в тебе самом, но и в твоем окружении, где могут быть люди, входящие в группы риска.

Кто-то скажет, что такая информация создаст излишнюю панику. Но тут можно возразить – лучше пусть сам человек проверит себя, чем потом госорганы будут, в случае чего, искать его с собаками.

Например, Минздрав Израиля публикует маршруты передвижения заболевших коронавирусом людей или места, вплоть до названия заправок или магазинов, где были обнаружены заразившиеся. И это делается как для безопасности других, чтобы люди могли себя проверить на ранних этапах, так и для того, чтобы власти сумели скорее выявить круг возможных контактов.

Губернатор края Виктор Томенко ввел масочный режим в регионе. Людей предупредили о том, что нужно соблюдать меры предосторожности в публичных местах, на транспорте, в магазинах и т.п. Но нельзя забывать, что и на работе тоже порой можно и нужно предохраняться. И не только там, где сотрудники контактируют с клиентами, например, в торговле или в сфере обслуживания. Но и в больших коллективах, ведь мы все приходим на работу из таких публичных мест, где контактируем с массой случайных людей. И, возможно, появлялись в организациях, где были зафиксированы случаи заражения ковидом.

Знание об этом поможет внутренне мобилизовать расхоложенных в последнее время жителей края, которые стали все больше манкировать мерами предосторожности в общественных местах.

Алтайский край – не Израиль, у нас не так много выявленных больных, не такое большое количество предприятий, где они были обнаружены. Но у нас какое-то слишком мягкое отношение к контролю и информированию. Мы ввели масочный режим, а в автобусах людей в масках можно пересчитать по пальцам. У нас действует указ о том, что въезжающие в край люди из той же Новосибирской области должны находиться на двухнедельном карантине, но жестко ли эти люди контролируются? У нас с каждым днем прибавляются десятки выявленных заразившихся, а жители края узнают о том, где это случилось из анонимных источников и в лучшем случае через продолжительный срок, когда эти анонимные источники все-таки просочатся в прессу или соцсети.

Сейчас полиция ищет анонимов, распространивших адреса заболевших в Барнауле. Даже не номера квартир, а просто дома. Власти говорят о моральном аспекте распространения этой утекшей официальной информации, мол, заразившимся и так плохо, зачем еще рассказывать о том, где они живут. Но морально ли скрывать от ничего не подозревающих граждан, что им надо бы провериться или хотя бы ходить в округе в маске и перчатках. На всякий случай, чтобы не притащить с собой эту коварную болезнь к какому-то старику или человеку с серьезным хроническим заболеванием?

И этот же вопрос к информации о предприятиях и организациях, в которой нашли больных ковидом. Считаем, что наши граждане должны знать, где им нужно на всякий случай перестраховаться.

Андрей Никитин