Исследование: треть россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования об отношении россиян к вакцинации против COVID-2019. 70% респондентов считают, что вакцинация должна быть добровольной.
Прививку против коронавируса не желают делать 35% опрошенных, 6% полагают, что в России в принципе не следует проводить вакцинацию. Впрочем, тех, кто хочет получить вакцину, гораздо больше.
Так, получить прививку от коронавируса для себя или членов семьи выразили готовность 59% участников опроса. 26% однозначно заявили, что сделали бы прививку себе. 21% респондентов поддерживает идею обязательной вакцинации населения в случае появления вакцины с доказанной эффективностью. При этом, 47% опрошенных сообщили, что предпочтут препарат отечественного производства, и лишь 12% — иностранного. 37% заявили, что им безразлично, кто производитель.
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