Исследование: треть россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Новости 19.05.2020 18:30 522

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования об отношении россиян к вакцинации против COVID-2019. 70% респондентов считают, что вакцинация должна быть добровольной.

Прививку против коронавируса не желают делать 35% опрошенных, 6% полагают, что в России в принципе не следует проводить вакцинацию. Впрочем, тех, кто хочет получить вакцину, гораздо больше.

Так, получить прививку от коронавируса для себя или членов семьи выразили готовность 59% участников опроса. 26% однозначно заявили, что сделали бы прививку себе. 21% респондентов поддерживает идею обязательной вакцинации населения в случае появления вакцины с доказанной эффективностью. При этом, 47% опрошенных сообщили, что предпочтут препарат отечественного производства, и лишь 12% — иностранного. 37% заявили, что им безразлично, кто производитель.

Готовность сделать прививку против коронавируса выше среди мужчин (63%), молодежи 18-24 лет (68%) и респондентов в возрасте 45 лет и старше (63% среди опрошенных 45-59 лет и 70% в группе 60+). Ниже эти показатели в возрастных группах 25-34 лет и 35-44 лет (47% и 46% соответственно). Среди тех, кто демонстрировал большую лояльность вакцинации (сделали прививку от гриппа в прошлом году), готовность пройти вакцинацию от коронавируса выше — 71%.