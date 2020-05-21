Откуда в районы Алтайского края привезли коронавирус

Новости 19.05.2020 17:30 313

Как сообщалось, Белокуриха потеряла статус последнего «чистого» города в Алтайском крае. О первом подтвержденном случае в городе-курорте сообщил сегодня оперштаб Алтайского края. Есть версия, что вирус женщине могли привезти родственники из Новосибирска. Об этом сообщает Алтапресс, отмечая, однако, что власти города не подтверждают и не опровергают эту версию.

Первым заразившемся COVID-19 в Белокурихе стала 68-летняя пенсионерка. По словам мэра Белокурихи Константина Базарова, как только положительный статус ее анализа был подтвержден, подъезд дома тут же обработали дезинфицирующими средствами. Результаты анализов круга контактных лиц будут известны позднее. 68-летняя женщина находилась на пенсии и не работала. Сейчас женщина проходит лечение в 5-й городской больнице Барнаула.

А вот власти Завьяловского района официально рассказали, каким образом вирус стал распространяться в их муниципалитете. В обращении к жителям района глава муниципалитета Николай Губерт рассказал, что вирус привезли два жителя Гилевки, работающие на вахте в Красноярском крае.

«О своем возвращении они не сообщили в дежурную службу района (номер 112) или медицинское учреждение, хотя поселок Еруда, где они трудились, не благополучен по коронавирусу, и обратились в больницу лишь тогда, когда обнаружили признаки заболевания. Проведенные исследование выявили, что они инфицированы коронавирусом. Больные госпитализированы в специальное медицинское учреждение в Барнауле. В их жилищах проведена дезинфекция помещений», - пояснил Губерт.

Определен круг лиц, контактных с заболевшими, у двадцати человек взяты анализы, они находятся дома на самоизоляции, контроль за ними ведут сотрудники полиции. Ситуация осложняется тем, что, круг общения инфицированных был обширный, если еще и учесть, что одна из инфицированных - женщина - продавец магазина, сообщает районная газета «Светлый путь».

Кстати, по информации издания, сегодня, 19 мая в Завьяловском районе подтвержился еще один случай коронавируса. К уже известным трем инфицированным коронавирусом гилевцам добавилась еще одна жительница этого же села

Она работала продавцом в магазине и контактировала с заболевшей ранее коллегой. Заболевание было выявлено по результатам анализов группы лиц (20 человек), контактирующих с тремя инфицированными жителями села Гилевки. У остальных участников контактной группы отрицательный результат анализов. В настоящее время устанавливаются контакты новой заболевшей.