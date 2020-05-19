Власти ответили жителям Волчихинского района, которые не могут продать молоко по высокой цене

Новости 19.05.2020 16:45 3543

Министерство сельского хозяйства Алтайского края и Управление края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям отреагировали на обращения жителей Волчихинского района, которые жаловались на занижение закупочной цены на их молоко.

В ведомствах дали понять, что цены на молоко-сырье с апреля всегда снижаются. Основными причинами являются сезонность и колебание рынка готовой молочной продукции. Это явление, по их словам, наблюдается не только в Алтайском крае, но и во всех регионах России, и даже во многих европейских странах.

«Цены на молоко формирует закупщик исходя затрат на производство. Обязанность по уплате налогов перекладывается на закупщиков и переработчиков молока-сырья. Также предприниматель, ведя заготовительную деятельность, несет расходы на ГСМ, запасные части, амортизацию, заработную плату, налоги. Жители за производство молока на своих территориях налог не платят».

В ведомствах также подчеркивают, что сборное молоко, закупаемое у населения, не всегда соответствует требуемым параметрам к товарному молоку. Качество произведенного молока ниже, чем на современных фермах, способных к модернизации технологических процессов.

«Учитывая аграрную направленность нашего региона и необходимость обеспечения самозанятости сельского населения, алтайские переработчики не отказываются от использования сборного молока в производстве молочной продукции и ведут прием сырья у населения, применяя дополнительную его обработку для получения готовой продукции, с соответствующим качеством».

Государство не может регулировать цены, поэтому ведомства рекомендуют всем недовольным обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю.

«В случае выявления необоснованного снижения закупочных цен на сырое молоко к нарушителям будут применены меры антимонопольного реагирования в полном объеме».

Напомним, что ранее жители села в Волчихинском районе опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на сильно занижение цен на покупку их молока.