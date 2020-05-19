Власти ответили жителям Волчихинского района, которые не могут продать молоко по высокой цене

Министерство сельского хозяйства Алтайского края и Управление края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям отреагировали на обращения жителей Волчихинского района, которые жаловались на занижение закупочной цены на их молоко.
В ведомствах дали понять, что цены на молоко-сырье с апреля всегда снижаются. Основными причинами являются сезонность и колебание рынка готовой молочной продукции. Это явление, по их словам, наблюдается не только в Алтайском крае, но и во всех регионах России, и даже во многих европейских странах.
«Цены на молоко формирует закупщик исходя затрат на производство. Обязанность по уплате налогов перекладывается на закупщиков и переработчиков молока-сырья. Также предприниматель, ведя заготовительную деятельность, несет расходы на ГСМ, запасные части, амортизацию, заработную плату, налоги. Жители за производство молока на своих территориях налог не платят».
В ведомствах также подчеркивают, что сборное молоко, закупаемое у населения, не всегда соответствует требуемым параметрам к товарному молоку. Качество произведенного молока ниже, чем на современных фермах, способных к модернизации технологических процессов.
«Учитывая аграрную направленность нашего региона и необходимость обеспечения самозанятости сельского населения, алтайские переработчики не отказываются от использования сборного молока в производстве молочной продукции и ведут прием сырья у населения, применяя дополнительную его обработку для получения готовой продукции, с соответствующим качеством».
Государство не может регулировать цены, поэтому ведомства рекомендуют всем недовольным обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю.
«В случае выявления необоснованного снижения закупочных цен на сырое молоко к нарушителям будут применены меры антимонопольного реагирования в полном объеме».
Напомним, что ранее жители села в Волчихинском районе опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на сильно занижение цен на покупку их молока.
Жители Волчихинского района жалуются на закупщиков молока, которые занижают цены
Это не сезонное понижение цен - это издевательство над людьми. И переработщики молока занижают цены в летний период целенаправленно. Опуская цену на треть, в период большого молока, они срывают огромный куш. Цену они понижают не только частнику, но и и хозяйства. И то что молоко у частного сдатчика ниже качеством - это очередная отписка. Частнику выставляют цену за "голый" литр. Жирность и плотность молока не учитывают. С хозяйствами расчёт идёт в другой форме - в килограммах и доплата за жиры. Переизбыток молока и низкий спрос? Опять отговорка. Если было бы так, то не было бы на полках молоко содержащих продуктов, которые производят те-же заводы и предприятия по переработке. Цена на готовую продукцию в таком случае, то же носила бы сезонный характер на полке магазина. Амортизация, цена на электричество, корма и гсм бьют по частнику в той же мере, что и по приемщику и переработщики. И если взглянуть на миллионеров ( за 100 миллионов) края, то большая их часть - это переработщики
Иначе как сговор, это не назовёшь, причём не только компаний, но и краевых властей. Даже больше - это беспредел!!! Это очень замечательная кормушка, особенно в летний период. И этим они пользуются, наплевав на простого человека. Оптимальная цена на молоко должна держаться 35 рублей за литр для приёма у граждан и не опускаться ниже 30 руб. Но опять отпишутся, и их доводы власть опять поддержит. Плачевно.
Власть должна дотировать частников как в Татарстане - кормами , прививки и т.д. и т.п. , А наши чинуши далеки вообще от понимания ЭТОЙ Проблемы для Людей !!! Перекупы ( сборщики ) молока НИКОГДа до конца не рассчитываются с частниками , они всегда им должны , т.е. Товарный кредит -- Скоты они одним словом держат людей на этой игле !!! А наш бухгалтер из Красноярска посчитать НЕ МОЖЕТ )))
Я так считаю.... Володина , с его пальмовым трастом и всеми его ********, на дыбу, и путина рядом подвесить... и... всё станет на свои места...
Не надо сдаваться. Берут за горло и давят, надеясь на безысходность. Кормите свиней, мясо будет нежнее, осенью дороже продадите. Выдержите какое-то время и тогда сами будете устанавливать цены спекулянтам и нахлебникам от власти,которые имеют хорошие бабки от заготовителей.
магазинах цена не падает