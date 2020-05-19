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Власти ответили жителям Волчихинского района, которые не могут продать молоко по высокой цене

Новости
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Министерство сельского хозяйства Алтайского края и Управление края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям отреагировали на обращения жителей Волчихинского района, которые жаловались на занижение закупочной цены на их молоко.

В ведомствах дали понять, что цены на молоко-сырье с апреля всегда снижаются. Основными причинами являются сезонность и колебание рынка готовой молочной продукции. Это явление, по их словам, наблюдается не только в Алтайском крае, но и во всех регионах России, и даже во многих европейских странах.  

«Цены на молоко формирует закупщик исходя затрат на производство.  Обязанность по уплате налогов перекладывается на закупщиков и переработчиков молока-сырья. Также предприниматель, ведя заготовительную деятельность, несет расходы на ГСМ, запасные части, амортизацию, заработную плату, налоги. Жители за производство молока на своих территориях налог не платят».

В ведомствах также подчеркивают, что сборное молоко, закупаемое у населения, не всегда соответствует требуемым параметрам к товарному молоку. Качество произведенного молока ниже, чем на современных фермах, способных к модернизации технологических процессов. 

«Учитывая аграрную направленность нашего региона и необходимость обеспечения самозанятости сельского населения, алтайские переработчики не отказываются от использования сборного молока в производстве молочной продукции и ведут прием сырья у населения, применяя дополнительную его обработку для получения готовой продукции, с соответствующим качеством». 

Государство не может регулировать цены, поэтому ведомства рекомендуют всем недовольным обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю.

«В случае выявления необоснованного снижения закупочных цен на сырое молоко к нарушителям будут применены меры антимонопольного реагирования в полном объеме». 

Напомним, что ранее жители села в Волчихинском районе опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на сильно занижение цен на покупку их молока.

Жители Волчихинского района жалуются на закупщиков молока, которые занижают цены

Жители Волчихинского района жалуются на закупщиков молока, которые занижают цены

Новости

Жители Волчихинского района жалуются на закупщиков молока, которые занижают цены

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Инцидент Барнаул

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (6)

1000

виктор

магазинах цена не падает

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Юрий

Это не сезонное понижение цен - это издевательство над людьми. И переработщики молока занижают цены в летний период целенаправленно. Опуская цену на треть, в период большого молока, они срывают огромный куш. Цену они понижают не только частнику, но и и хозяйства. И то что молоко у частного сдатчика ниже качеством - это очередная отписка. Частнику выставляют цену за "голый" литр. Жирность и плотность молока не учитывают. С хозяйствами расчёт идёт в другой форме - в килограммах и доплата за жиры. Переизбыток молока и низкий спрос? Опять отговорка. Если было бы так, то не было бы на полках молоко содержащих продуктов, которые производят те-же заводы и предприятия по переработке. Цена на готовую продукцию в таком случае, то же носила бы сезонный характер на полке магазина. Амортизация, цена на электричество, корма и гсм бьют по частнику в той же мере, что и по приемщику и переработщики. И если взглянуть на миллионеров ( за 100 миллионов) края, то большая их часть - это переработщики

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Юрий

Иначе как сговор, это не назовёшь, причём не только компаний, но и краевых властей. Даже больше - это беспредел!!! Это очень замечательная кормушка, особенно в летний период. И этим они пользуются, наплевав на простого человека. Оптимальная цена на молоко должна держаться 35 рублей за литр для приёма у граждан и не опускаться ниже 30 руб. Но опять отпишутся, и их доводы власть опять поддержит. Плачевно.

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Житель Барнаула

Власть должна дотировать частников как в Татарстане - кормами , прививки и т.д. и т.п. , А наши чинуши далеки вообще от понимания ЭТОЙ Проблемы для Людей !!! Перекупы ( сборщики ) молока НИКОГДа до конца не рассчитываются с частниками , они всегда им должны , т.е. Товарный кредит -- Скоты они одним словом держат людей на этой игле !!! А наш бухгалтер из Красноярска посчитать НЕ МОЖЕТ )))

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вася

Я так считаю.... Володина , с его пальмовым трастом и всеми его ********, на дыбу, и путина рядом подвесить... и... всё станет на свои места...

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Пётр

Не надо сдаваться. Берут за горло и давят, надеясь на безысходность. Кормите свиней, мясо будет нежнее, осенью дороже продадите. Выдержите какое-то время и тогда сами будете устанавливать цены спекулянтам и нахлебникам от власти,которые имеют хорошие бабки от заготовителей.

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