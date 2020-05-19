Еще одна смерть от коронавируса подтвердилась в Алтайском крае

Новости 19.05.2020 14:50 1912

В Алтайском крае подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Об этом сообщает всероссийский оперштаб «Стопкоронавирус.рф».

В сообщении говорится, что за последние сутки в стране умерли 115 человек. Всего количество умерших достигло 2837. Среди регионов, в которых подверждены новые случаи смерти указан Алтайский край.

Пока точно не ясно, является ли случай новой смертью или речь идет о подтверждении прошлого случая. Предположительно, речь может идти о ранее объявленном патологоанатомическом анализе. Как пояснял в понедельник, 18 мая, на пресс-конференции онлайн министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, в Алтайском крае до сих пор официально было подтверждено только три случая смерти от коронавируса.

«Есть еще четвертый случай, но мы ожидаем окончательное патологоанатомическое заключение: инфаркт миокарда или коронавирусная пневомония стали причиной смерти. Здесь заключение должны дать эксперты».

Вероятнее всего именно этот случай и нашел подтверждение в официальной статистике.

Напомним, что за последние сутки в Алтайском крае зафиксировано 44 новых случая заражения. Всего в регионе выявлено 1014 инфицированных коронавирусом.

UPD: Министр здравоохранения Алтайского края пояснил Политсибру, что речь идет о новом случае.

"Это, к сожалению, новый случай. По умершему в прошлый период ждём в ближайшее время патологоанатомическое заключение", - сказал он.