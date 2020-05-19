«Два Алтая» вошли в список аутсайдеров по объемам строительства жилья

Новости 19.05.2020 15:30 86

В 2019 году на Алтае серьезно упали объемы строительства многоквартирных домов. В Алтайском крае снижение составило 4,7%, в Республике Алтай – 8,5%. Это следует из данных, опубликованных «РИА-Рейтинг».

Таким образом, «Два Алтая» оказались в аутсайдерах по Сибирскому федеральному округу. Кроме этих регионов снижение наблюдалось только в Иркутской области – оно составило 1,3%.

Остальные регионы Сибири демонстрируют положительную динамику. Так, в тройку лидеров вошли: Хакасия (+28,1%), Кузбасс (+19,2%) и Тыва (+16,9%). Томская область стала единственным регионом страны, в котором темпы строительства многоквартирных домов не изменились. В Новосибирской области рост оказался незначителен и составил всего 0,4%, в Омской области и Красноярском крае показатели выросли на 3,6% и 3,4% соответственно.

Что касается стоимости недвижимости на первичном рынке, то она выросла во всех регионах Сибири, за исключением Тывы, в которой цены сохранились на прежнем уровне. Сильнее всего стоимость квартир выросла в Томской области (+14,8%), на Кузбассе (+13,5%), в Иркутской (+12%) и Новосибирской (+11,1%) областях. Алтайский край немного «обогнал» последнюю – рост цен здесь составил +11,7%. Меньше всего цена подросла в Хакасии (+1,8%), Республике Алтай (+3,5%) и Красноярском крае (+3,9%). В Омской области квартиры на первичном рынке подорожали на 5,9%.

В целом по стране, по итогам 2019 года жилья введено на 4,9% больше чем в 2018 году. В пересчете на одного жителя в России было введено 0,541 квадратных метров жилья, при этом, региональные показатели могут различаться в 50 раз. Позитивная динамика зафиксирована в 60 субъектах РФ.