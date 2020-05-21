Правозащитный центр «Единой России» в Алтайском крае помог более 100 обратившимся

Новости 19.05.2020 14:00 475

В Алтайском крае работает правозащитный центр «Единой России». Специалисты консультируют граждан по получению новых социальных выплат, защищают трудовые права, разъясняют механизмы получения господдержки бизнесу, занимаются повышением правовой грамотности.

Центр заработал в апреле 2020 года после объявления режима самоизоляции в период коронавируса. Поэтому одна из целей его организации — поддержка граждан по вопросам получения социальных выплат и других мер поддержки, консультирование по защите трудовых прав. Поступают и другие вопросы, не связанные с последствиями пандемии коронавируса, а касающиеся других правовых вопросов. Кроме того, специалисты консультируют предпринимателей по получению господдержки и льготных кредитов субъектами малого и среднего бизнеса.

За полтора месяца в правозащитный центр партии поступило около 80 обращений от граждан. Преимущественно они касались вопросов трудовых прав, получения социальной поддержки семей, о которых объявлял президент России. Например, многодетная семья из отдалённого села Рубцовского района не могла оформить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. После обращения в центр семье помогли правильно заполнить заявление и подать его в ответственный за это орган.

Что касается жалоб на нарушение трудовых прав, то юристы правозащитного центра консультировали обратившихся по взаимоотношениям с работодателем, подаче необходимых заявлений и документов, помогали оформить документы. Специалисты сопровождали граждан в режиме реального времени, объясняя по телефону, какие меры необходимо предпринять в конкретный момент.

Также зарегистрировано более 20 обращений от предприятий – в основном, они касались вопросов получения господдержки в связи с коронавирусом, получения льготных кредитов, а также общих вопросов функционирования служб региона в период пандемии и режима самоизоляции – разъяснений

Справка: К работе правозащитного центра «Единой России» привлечены специалисты регионального исполкома партии, Ассоциации молодых юристов России, кандидаты юридических наук Юридического института Алтайского госуниверситета, общественной организации «Юристы — населению», а также адвокаты.нормативных актов губернатора и правительства Алтайского края, пропускного режима на границах региона и других.