В Алтайском крае 26 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Новости 19.05.2020 13:30 2224

По информации оперштаба региона, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, как заявил на прошедшей вчера, 18 мая, министр здравоохранения края Дмитрий Попов, один из тяжело болеющих – младенец до года.

Всего на 19 мая количество инфицированных жителей региона составляет 1014 человек, в том числе 129 детей до 17 лет включительно. В минувшие сутки выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле – 18 человек, Бийске – 14, Залесовском районе – 4, Волчихинском районе – 2, Белокурихе – 1, Горняке – 1, Бийском районе – 1, Завьяловском районе – 1, Ключевском районе – 1, Павловском районе – 1.

Выписано из общего числа заболевших более половины - 522 человека. Таким образом на лечении сегодня остаются 492 человека, а заболеваемость в расчете на 100 тысяч человек составляет 21,23 случая, что ниже вчерашнего показателя на несколько десятых.

Из всех случаев заболеваний 91 – завозные (2 – из-за рубежа), 710 случаев – по контакту с заболевшими. 137 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 219 – у заболевших ОРВИ, в 658 случаях – бессимптомное течение. В настоящее время 26 больных находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.

На 19 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 57324 человека. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 4724 человека (в том числе 4 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 15407 человек.