Еще 44. Число случаев заражения Covid в Алтайском крае перевалило за тысячу

Новости 19.05.2020 12:20 1659

По последним данным число подтвержденных случаев коронавируса в Алтайском крае достигло 1014 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Ленина, 59».

Днем ранее было 970 случаев. Таким образом, за сутки добавилось 44 новых случая. Кроме того, стоит отметить, что за эти же сутки 51 человека выписали из ковидных госпиталей края.

Общее количество выписанных перешагнуло рубеж в 500 человек (522). В регионе четвертый день сохраняется тренд, когда доля выздоровевших составляет примерно половину от общего количества заболевших за весь период пандемии.

Напомним, что первый случай коронавируса был зафиксирован в городе-курорте Белокурихе. Зараженную женщину уже отвезли в Барнаульскую больницу №5.