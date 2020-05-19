Больше не глава района. В деле Федора Найдена поставлена точка

Новости 19.05.2020 11:30 2548

В понедельник, 18 мая, Каменский городской суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу экс-главы Каменского района Федора Найдена. Об этом сообщают «Каменские известия».

Суд оставил в силе обвинительный приговор по факту препятствования законной предпринимательской деятельности. Ранее Найден был признан виновным по так называемому «хлебному» и «мусорному» делу — и назначили штраф.

Апелляцию повали как сторона обвинения, так и сторона защиты.

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Заместитель Каменского межрайонного прокурора Андрей Суходоев отметил, что в апелляционном представлении обвинение указывает на необходимость избрать в отношении осужденного дополнительное наказание — запрет занимать руководящие должности. Это требование было удовлетворено. Запрет будет действовать в течение трех лет.

Приговор вступил в законную силу в момент его вынесения. Другими словами, Федор Найден покинул зал суда, уже не будучи главой района.

На ближайшей сессии РСД народным избранникам не остается ничего иного, кроме как принять его отставку к сведению и объявить конкурс на замещение освободившейся должности.

Найден занимал пост главы района с 2016 года. Сейчас должность временно исполняет Евгения Гордиенко.