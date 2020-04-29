Проект «Сдадим экзамены вместе» стартовал в Алтайском крае

Новости 19.05.2020 12:45 498

Министерство образования и науки Алтайского края совместно с региональными вузами запускает проект «Сдадим экзамены вместе». Он разработан с целью сопровождения, консультирования и психологической поддержки выпускников 9 и 11 классов в преддверии государственной итоговой аттестации.

В проекте принимают участие председатели и эксперты предметных комиссий, специалисты регионального Минобра, преподаватели краевых вузов, сотрудники Регионального центра обработки информации, специалисты Алтайского краевого центра психолого-педагогической медико-социальной помощи.

Что полезного есть на сайте проекта

Сайт проекта базируется на электронной площадке Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования. Кроме того, существует специальное приложение для смартфонов. На ресурсе размещены различные информационные материалы, приведены рекомендации по самостоятельной подготовке к ГИА, проводятся онлайн-видеоконсультации по вопросам из различных предметных областей. Советы и рекомендации для организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ подготовлены непосредственно разработчиками его контрольных измерительных материалов. Здесь описана структура и содержание КИМ этого года, предложен индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны темы, на освоении или повторении которых стоит сделать особый акцент.

Раздел «Профессиональный навигатор» содержит подробную информацию о поступлении в вузы Алтайского края и предложения учебных заведений. Доступны онлайн-вебинары с участием ведущих преподавателей различных факультетов. Кроме того, на ресурсе размещены вебинары, которые будут интересны как самим обучающимся, так и их родителям. Календарь вебинаров можно посмотреть здесь.

Нуждающимся в поддержке выпускникам сайт предоставляет возможность записаться на консультацию к ведущим психологам региона, которые помогут справиться с волнением перед предстоящими испытаниями и «Поверить в себя!».