Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил ход дорожных работ

Новости 19.05.2020 10:50 1724

В рамках выездного рабочего совещания по выполнению дорожных работ в Барнауле городские власти обсудили ход ремонтных работ, которые ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Об этом сообщает сайт администрации города.

Работы проводятся также по текущему содержанию улично-дорожной сети и в соответствии с мероприятиями городской инвестиционной программы. Ремонтно-строительный процесс обсуждался представителями подрядчиков, председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антоном Шеломенцевым и главой администрации Индустриального района Сергеем Татьяниным.

На сегодняшний день завершается строительство участка автомобильной дороги по ул. Солнечная Поляна, от дома №99 до ул. Взлетной.

Глава Барнаула Вячеслав Франк напомнил, что за последние несколько лет на улице Солнечная Поляна построено несколько участков дороги.

«Мы заканчиваем строительство по улице Солнечная Поляна. Участок от дома №99 до ул. Взлетной протяженностью 207 м строится в рамках городской адресной инвестиционный программы. Из краевого бюджета было выделено 27 млн рублей. Уже к началу лета здесь будут завершены работы, и улица станет доступна для движения», - отметил Франк.

Сейчас подрядчик «Алтайдорстрой» устанавливает бордюрный камень и устраивает верхний слой покрытия из асфальтобетона. После будет выполнено озеленение улицы, высажены крупномерные деревья и установлены опоры освещения.

По словам главы Индустриального района Сергея Татьянина, строительство этого участка дороги решает сразу несколько вопросов комфортного проживания жителей микрорайона.

«В течение пяти лет в микрорайоне сохранялась угроза подтопления талыми водами домов по улице Солнечная Поляна, 103, 105, 111 и Взлетная, 58. По окончанию строительства дороги заработает ливневая канализация, которая исключит риск подтопления жилых домов, к которым появится хороший подъезд со стороны Взлетной», - объяснил он.

Кроме того Вячеслав Франк проверил ход работ на одном из самых масштабных и сложных объектов дорожного строительства в городе 2019-2020 годов – реконструкции улицы Попова. В 2019 году первоначальный этап работ выполнила ООО ПСК «Индустрия». В результате была построена ливневая канализация, переустроены сети водоснабжения и водоотведения, выполнено щебеночное основание дороги.

Глава Барнаула напомнил, что проект ведется в рамках реализации нацпроекта БКАД. Участок, по его словам, очень сложный и значимый для всего города.

«Его реконструкция увеличит пропускную способность дороги. Всего на реконструкцию участка улицы Попова за два года будет направлено порядка 600 млн рублей. Дело не ограничится обновленным дорожным полотном. Проектом также предусмотрены работы по озеленению, устройству освещения, переустройству трамвайных путей. Подрядчиком выступает ООО СПК «Индустрия» – наш надежный партнер, который не первый год выполняет работы по нацпроекту БКАД и поэтому есть уверенность, что объект будет выполнен качественно и в срок. В середине июня подрядчик планирует завершить работы на северной стороне улицы, открыть движение транспорта и приступить к работам на южной части».

Представители подрядной организации дали понять, что при благоприятной погоде работы завершатся уже в сентябре.

Помимо этого по улице Попова активно идет ремонт путепровода через железнодорожные пути. По словам Антона Шеломенцева, на мосту идет масштабная работа.

«Можно сказать, что возводят новый мост. На эти цели направлено 30 млн из городского бюджета в 2019 году и 30 млн рублей в 2020 году – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас идут работы по ремонту северной части путепровода – выполнен подъем пролетных строений северной и центральной частей, устройство монолитной плиты усиления под трамвайным полотном, гидроизоляции на северной части, устройство тротуарных блоков и перильных ограждений, защитного слоя из бетона, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. По плану к ремонту южной части путепровода приступят в июне».

По актуальным данным, которые привел Шеломенцев, в Барнауле дорожные рабочие вышли на 20 объектов нацпроекта, на четырех - работы уже завершены.

Всего в 2020 году планируется выполнить ремонт 31 участка дорог и строительство двух (ул.Сиреневая, от ул.Взлетной до ул.Балтийской, и проезд Северный Власихинский), также планируется приступить к реконструкции моста по ул.Мамонтова в с.Власиха (срок реализации 2 года) и завершить начатые в 2019 году работы по реконструкции ул.Попова, от ул.Власихинской до ул.Трактовой.

«Если говорить о текущем ремонте улично-дорожной сети, то порядка 30% объемов работ уже выполнено, планируем эти работы завершить до 1 июля», - подытожил Шеломенцев.

Нацпроект БКАД является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Он охватывал 38 российских городских агломераций. Нацпроект БКАД коснется уже 104 городских агломераций, его реализация началась 3 декабря 2018 года. Всего в него включены четыре подраздела - федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России".