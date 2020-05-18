Первый случай коронавируса зафиксирован в Белокурихе

Новости 19.05.2020 10:20 461

В городе-курорте Белокурихе обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает сайт местной мэрии.

В данный момент ответственные сотрудники проводят все необходимые мероприятия по недопущению распространения Covid-19 – их обсудили на городском оперштабе.

Специалисты Управления Роспотребнадзора уже установили круг контактных лиц. Сейчас их обследуют. Кроме того, проводится дезинфекция в месте проживания зараженной. Сейчас она переправлена на лечение в 5 городскую больницу Барнаула.

По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано 1014 случаев заражения коронавирусом.