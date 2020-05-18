Первый случай коронавируса зафиксирован в Белокурихе

В городе-курорте Белокурихе обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает сайт местной мэрии.
В данный момент ответственные сотрудники проводят все необходимые мероприятия по недопущению распространения Covid-19 – их обсудили на городском оперштабе.
Специалисты Управления Роспотребнадзора уже установили круг контактных лиц. Сейчас их обследуют. Кроме того, проводится дезинфекция в месте проживания зараженной. Сейчас она переправлена на лечение в 5 городскую больницу Барнаула.
По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано 1014 случаев заражения коронавирусом.
Алтайский Роспотребнадзор считает, что прирост заболеваемости в регионе возник из-за несоблюдения самоизоляции на майские выходные