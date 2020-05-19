Власти Барнаула констатировали недостаточное соблюдение масочного режима в городе

Новости 19.05.2020 9:00 1292

Об этом заявила начальник отдела надзора за гигиеной труда управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова подчеркнув, что введенный Указом Губернатора края на территории региона масочный режим обязателен к соблюдению гражданами.

«Необходимо использовать маски в транспорте, на остановках общественного транспорта, в магазинах, аптеках, при посещении предприятий сферы услуг. В настоящие время мы видим, что, к сожалению, гражданами масочный режим соблюдается не в полной мере», - сообщила она.

По информации руководителя управления по делам ГОЧС по городу Барнаулу Владимира Драчева, обозначенной на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в городе и пригородных поселках продолжается оповещение жителей с помощью стационарных речевых установок и автомобилей, оборудованных громкоговорящими установками, о необходимости соблюдения масочного режима, сообщает городской портал.

Глава города Вячеслав Франк поручил комитету по предпринимательству и потребительскому рынку, а также комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с торговыми предприятиями и пассажироперевозящими компаниями в ближайшее время проработать комплекс мер по обязательному соблюдению жителями города масочного режима.