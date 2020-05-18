Алтайский Роспотребнадзор рассказал сколько человек инфицировано коронавирусом на Кучуксульфате и в военных частях

Новости 18.05.2020 18:30 3381

Восемь сотрудников Кучуксульфата оказались инфицированными коронавирусом. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей пресс-конференции сегодня, 18 мая. Всего в поселке Степное Озеро Благовещенского района на сегодняшний день подтверждено 20 случаев заболевания.

По словам Калининой, вначале было обнаружено 2 случая внебольничной пневмонии, после того как пациентов проверили на COVID-19, подтвердилось инфицирование коронавирусом. Больные оказались сотрудниками предприятия, на котором начались противоэпидемические мероприятия. Круг контактных – 56 человек, плюс было обследовано 47 членов семей. После этих мероприятий были выявлены остальные случаи инфицирования.

А вот на Корбалихинском руднике наметилась положительная динамика. Последний случай коронавируса был зарегистрирован среди сотрудников предприятия 6 мая. 20 мая истекает срок инкубационного периода заболевания, Если новых случаев за это время не будет подтверждено, то с 21 числа на площадке к работе приступят от 150 до 240 человек. В этот же день должна пройти пересмена вахт. По словам Калининой к работе приступят те сотрудники, которые к этому времени пройдут двухнедельный карантин и имеют отрицательные тесты на коронавирус.

Напомним, в Змеиногорском районе введены жесткие ограничительные мероприятия из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Кроме того, в регионе выявлены случаи коронавируса в воинских частях региона. Всего пять случаев в Алейске и ЗАТО «Сибирский». Однако, как пояснила Калинина, Всеми необходимыми мероприятиями в этом случае занимаются ведомственные службы, так как Роспотребнадзор занимается только гражданскими лицами. Кстати, к ним относятся члены семей заболевших военных.