АО «Алтайэнергосбыт» упростил порядок перехода на электронные квитанции

Новости 19.05.2020 9:30 1039

АО «Алтайэнергосбыт» в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и повышения качества обслуживания клиентов упростил порядок перехода с бумажной квитанции по оплате электроэнергии и других услуг ЖКХ на её электронную версию. Электронная квитанция – полный аналог привычного бумажного документа, позволяющий оплачивать электроэнергию, не выходя из дома. Он отличается высокой степенью защиты персональных данных, исключают вероятность потери платёжного документа и является посильным вкладом каждого в сохранение окружающей среды.

Чтобы получать электронный счёт и отказаться от бумажного аналога достаточно направить на электронный адрес компании (subscribe@altaiensb.com) письмо, указав в нём номер лицевого счета и контактный телефон клиента в следующем виде:

Номер лицевого счета ЛС (без тире)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населенного пункта).

После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».

Также заявить о своём желании получать электронную квитанцию можно в «Личном кабинете клиента» (ЛКК) на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Зарегистрированным пользователям достаточно оставить в ЛКК согласие на получение счетов по электронной почте. Новым – предварительно необходимо пройти простую процедуру регистрации в ЛКК.

«Личный кабинет клиента» предоставляет самые широкие возможности для взаимодействия абонента с энергокомпанией, не выходя из дома и в любое удобное время. Здесь можно оплачивать счета онлайн без комиссии, передавать показания счётчиков, отслеживать историю начислений и оплат, заказывать энергосервисные услуги, задавать вопросы или вносить предложения по улучшению обслуживания.

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов: