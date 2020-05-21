Жители Волчихинского района жалуются на закупщиков молока, которые занижают цены

Новости 18.05.2020 18:00 154

Жители Волчихинского района просят придать огласке ситуацию с заниженными ценами на молоко. Видео с обращением было выложено в сообществе Вконтакте «Инцидент Барнаул».

Люди пытаются обратиться к властям. По их словам, они перестали сдавать свое молоко, потому что скупщики начали занижать цены.

«Молоко падает в цене, уже 15 рублей. Сказали, что упадет еще до 10 рублей. Вода в магазине стоит дороже. Местные власти не помогают. Пишем в приемные губернатора, президента, но везде отписки, нас пинают», - сетуют жители села.

Они объяснили, что молоко сдавать перестали, чем спровоцировали угрозы со стороны приемщиков. Что касается «барнаульских молочных комбинатов», то те ситуацию никак не комментируют.

«В деревнях нет работы, люди живут благодаря молоку, цены на молоко нет, денег нет, у нас дети. Как нам жить в деревнях?», - пытаются понять люди на видео.

Официальных комментариев со стороны краевых властей пока не было.