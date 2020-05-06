Алтайский Роспотребнадзор считает, что прирост заболеваемости в регионе возник из-за несоблюдения самоизоляции на майские выходные

Новости 18.05.2020 17:00 674

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей сегодня, 18 мая, пресс-конференции заявила, что прирост заболеваемости в регионе возник из-за несоблюдения рекомендаций ведомства по самоизоляции.

Она пояснила, что в течение последних 6 дней на территории региона ежедневно регистрируется заболеваемость порядка 40 человек ежедневно, при этом ранее цифры были существенно ниже.

«Можно констатировать, что нарушение режима самоизоляции сказалось на итогах заболеваемости. Если в первых числах мая еженевно регистрировалось от 16 до 33 случаев заболевания в день, то последние 6 дней ежедневно регистрируются от 38 до 45 случаев заболевания. То есть сейчас наблюдаются стабильно высокие ежедневные уровни прироста. В большей степени случаи выявляются среди контактных лиц при проведении противоэпидемических мероприятий. Из общего числа доля контактных составляет 70%, а в последние дни этот показатель – 80 процентов», - сказала она.

Напомним на территории Алтайского края зафиксировано 970 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Кстати Калинина пояснила действующий в регионе режим после завершения Владимиром Путиным периода нерабочих дней в России.

По словам замруководителя Роспотребнадзора, в Алтайском крае по-прежнему действует режим повышенной готовности. 8 мая 2020 года Роспотребнадзором утверждены методические рекомендации .которые определяют три этапа по снятию ограничительных мероприятий. Для каждого этапа определены три основных показателя, в соответствии с которыми определяется этап по снятию ограничительных мероприятий.

«Статистика такова, что территория Алтайского края основные показатели только приближаются к первому этапу,» - сказала она.

Напомним, в минувшую пятницу оперштаб региона заявлял о том, что с точки зрения общероссийской классификации наш регион находится на втором этапе снятия ограничений. А сложившийся баланс между ограничительными мерами и разрешением на деятельность большинства отраслей экономики края под контролем требований Роспотребнадзора, позволяет удерживать распространение коронавируса в регионе и, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, сохранять один самых низких показателей летальности в Сибири.