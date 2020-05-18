«Эвалар» запустил работу всех производственных участков

Новости 18.05.2020 16:30 2011

Ряд производственных участков ЗАО «Эвалар», приостановивших свою работу 1 мая в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае, вновь запущены.

Для того, чтобы снизить количество социальных контактов и снять риски заражения, на период 1‑18 мая ЗАО «Эвалар» закрывало участки по выпуску чаев, готовых форм БАД и косметики. Сотрудники на это время были отправлены в оплачиваемые отпуска, потребности розницы закрывались товарными запасами, сформированными на складах компании.

«Жесткие противоэпидемические протоколы будут действовать на предприятии до окончания эпидемии, - говорит исполнительный директор ЗАО «Эвалар» Владимир Хлунов, - в соответствии с фармацевтическим стандартом на предприятии осуществляется обеззараживание воздуха и распыление дезинфицирующих составов, персонал обеспечивается стерильной одеждой. Ещё в середине апреля «Эвалар» одним из первых в крае приступил к тестированию сотрудников на COVID‑19. Допуск на предприятие для работающих сотрудников осуществляется через медицинский фильтр».

Согласно нормативным документам Минпромторга, ЗАО «Эвалар» относится к предприятиям жизнеобеспечения, которые должны гарантировать бесперебойное производство и осуществлять деятельность по выпуску социально значимой продукции не только в рабочие, но и в праздничные дни. Временная приостановка работы ряда участков, не коснулась линии по выпуску антисептиков и лекарственных препаратов первичного спроса, включая противовирусные средства.