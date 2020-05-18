Прокуратура обвинила в хищениях сотрудницу Ельцовской ЦРБ

Новости 18.05.2020 16:00 70

Прокуратура Ельцовского района направила в суд дело в отношении сотрудницы местной ЦРБ, которая также являлась главным бухгалтером МУП «Фрамация». Ее обвиняют в хищении, пишет сайт надзорного ведомства.

По данным следствия, с 2016 по 2019 годы должностное лицо перевело на свои лицевые счета в финансовых организациях бюджетные денежные средства КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района» через расчетные счета МУП «Фармация» в общей сумме 918 637 рублей.

Для того, чтобы придать законный облик своим операциям, она изготовила подложные документы об якобы приобретении медикаментов для нужд КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района» у МУП «Фармация».

Кроме того, следствие считает, что данное лицо с 2016 по 2018 годы присвоило денежные средства КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района» в сумме 59 160 рублей.

Имея доступ к электронно-цифровой подписи главного врача учреждения здравоохранения, переводила на свои лицевые счета в финансовых организациях бюджетные средства якобы на оплату за проживание в служебной командировке, а также на закупку товаров, работ, услуг.