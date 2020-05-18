Четыре Алтайских города могут претендовать на почетное звание «Город трудовой доблести»

Новости 18.05.2020 15:00 139

Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск могут получить звание «Город трудовой доблести». Алтайское региональное отделение «Единой России» запустило новую площадку — сайт «доблестьалтая.рф», чтобы определить, какой из городов будет представлен для этого в первую очередь.

Там же каждый может ознакомиться историей трудовых подвигов Барнаула , Бийска , Новоалтайска и Рубцовска , а для юных посетителей сайта организован конкурс #МойГерой22 . Как сообщает пресс-служба реготделения, уже проголосовало свыше 8,3 тысяч жителей региона.

Согласно данным сайта на 18 мая, по абсолютным показателям пока лидирует краевая столица — за Барнаул проголосовали более 4 тысячи человек, на втором месте расположился Бийск с 2,2 тысячами голосов, на третьем — Новоалтайск с 1,2 тысячами голосов, Рубцовск поддержали более 800 человек.

Город, набравший наибольшее число голосов, первым получит поддержку Правительства Алтайского края и реготделения «Единой России» при подаче заявки на присвоение почетного статуса. С присвоением звания «Город трудовой доблести» в населенном пункте устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента России о присвоении звания, а в Праздник Весны и Труда, День Победы и в День города здесь проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.

Как сообщают организаторы, участие в голосовании бесплатное: на сайте доблестьалтая.рф необходимо заполнить специальную форму, а после ввода мобильного номера дождаться проверочного кода и ввести полученный код для завершения голосования.

Справка: В 2020 году Президент Российской Федерации Владимир Путин учредил почетное звание «Город трудовой доблести», которое присваивается населенным пунктам, жители которых внесли наибольший вклад в Великую Победу, работая в тылу.