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Сергей Шубенков добивается нейтрального статуса для участия в соревнованиях

Новости
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Барнаульский спортсмен, серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков намерен получить нейтральный статус для участия в соревнованиях в будущем. Соответствующую заявку он подал в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, пишет ТАСС.

Организация разработала регламент для нейтральных спортсменов на текущий год. Заявки на получение нейтрального статуса рассмотрят только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.

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«Сегодня я отправил все необходимые документы для получения нейтрального статуса», - заявил Шубенков.

Отметим, что легкоатлеты из России на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее Шубенков рассказал о своей жизни в самоизоляции и объяснил, почему продолжает тренироваться и жить в Барнауле.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.championat.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Гость

Правильно.....ждать в нашей стране ответственного поведения чинов ....просто невозможно для спортсменов, чей рабочий срок ограничен

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