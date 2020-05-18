В Алтайском крае 72 медицинских работника заразились коронавирусом

Новости 18.05.2020 13:30 641

Об этом на пресс-конференции онлайн заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов 18 мая. По словам министра, 36 из них уже закончили лечение и выписаны.

Заболевание протекало в легкой форме, тем не менее, Минздрав рассматривает вопрос о выплатам медикам, в связи с заболеванием.

Напомним, ранее Президент Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым определены суммы страховых выплат для медицинских работников, заболевших коронавирусом.

«Единовременную страховую выплату смогут получить врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, которые заболеют COVID-19 во время работы. В случае смерти медика от COVID-19 родственники умершего получат более 2,7 миллиона рубля. Если здоровью медика был причинён вред, он временно стал нетрудоспособен, но это не привело к инвалидности, ему выплатят 68,8 тысячи рублей», - говорится в Указе.

В случае стойкой утраты работоспособности размер выплат составляет от 688 113 рублей до свыше 2 млн рублей.