ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи

Новости 18.05.2020 13:50 124

В ходе прошедших майских праздников россияне увеличили траты в магазинах товаров для дома и дачи более чем вдвое по сравнению со средним значением апреля, а в Москве и области – в 20 раз. Одновременно с этим сократились расходы на онлайн-заказы – на 15%. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.

Средний чек на покупки в данной категории в интернет-магазинах составил около 10 тыс. рублей в регионах и 12 тыс. рублей в Москве и области. В оффлайн-сетях он оказался ниже: в регионах России - около 2200 рублей, в Москве и области - 3400 рублей.