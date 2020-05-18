Сергей Белоусов: Посевная на Алтае набрала высокие темпы

Новости 18.05.2020 12:00 180

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, прокомментировал ход посевной кампании в родном регионе.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, посевная кампания в Алтайском крае проходит высокими темпами. Результатом верных управленческих решений руководству отрасли края удалось организовать бесперебойное сервисное обслуживание сельхозтехники что, безусловно, способствует высоким темпам посевной. Непрерывно и слаженно работают сельхозорганизации и агроснабжающие компании.

Складывается хорошая практика, когда агроснабжающие компании, которые готовят к работе технику не только осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание, но и в случае необходимости, оперативно устраняют неполадки во время полевых работ, сохраняя набранные темпы.

Причем, как подчеркивает сенатор, нужно иметь в виду, что в этом году полевые работы начались раньше традиционных сроков, соответственно плановые сроки ввода техники так же были скорректированы.

Об этом же говорят и цифры статистики, что, например, более, чем на 40 % выполнен яровой сев, более чем на 70%, высажено подсолнечника, завершен сев сахарной свёклы. Параллельно с посевными работами ведется подкормка озимых культур и многолетних трав.

Стабильно и при полной загрузке работает зерноперерабатывающая отрасль. По итогам января – марта темпы производства пищевых продуктов увеличились на 1,3 процентных пункта.

На предприятиях имеется достаточный запас сырья и материалов для обеспечения стабильной работы отрасли.

Промежуточные результаты, заключающиеся в серьезных показателях, несмотря ни на какие вызовы, с которыми столкнулись и наши аграрии и все общество, придают уверенность в том, что наш регион, как и всегда с достоинством и ответственностью станет одним лидером в обеспечении продовольственной безопасности страны, резюмирует Сергей Белоусов.