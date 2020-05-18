Алтайский край подбирается к 1000 случаев коронавируса

Новости 18.05.2020 11:35 764

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Новые инфицированные выявлены в Барнауле – 21 человек, Заринске – 3, Рубцовске – 3, Тюменцевском районе – 3, Благовещенском районе – 3, Алейске – 3, Павловском районе – 2, ЗАТО Сибирском – 2, Новоалтайске – 1, Змеиногорском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Мамонтовском районе – 1, Ключевском районе – 1.

По данным оперштаба, на 18 мая общее число заболевших - 970 человек, в том числе 126 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 89 случая – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 683 случаев – по контакту с заболевшими, 128 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 208– у заболевших ОРВИ, в 634 случаях – бессимптомное течение. Из общего количества - 20 тяжелобольных, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 33 пациента - в средней степень тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Выписаны на сегодня 471 человек, из них за прошедшие сутки - 13.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса сегодня заболеваемость из расчета на 100 тысяч населения составляет максимальное значение – 21,54

На 18 мая 2020 в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 55113 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5013 человек (в том числе 3 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 14494 человека.