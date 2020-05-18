В Алтайском крае осудили трех человек за незаконный вылов цист артемии на 7 млн рублей

Новости 18.05.2020 11:10 476

Михайловский районный суд Алтайского края приговорил трех местных жителей к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому из подсудимых за незаконный вылов водного биологического ресурса - артемии на стадии цист.

Как сообщил прокурор Михайловского района Роман Моряков, трое местных жителей на озере «Малиновое» сачком выловили 10 503 кг, то есть более 200 мешков цист артемии, тем самым причинив ущерб на сумму свыше семи миллионов рублей.

По информации прокуратуры ловцы распорядились уловов «по своему усмотрению», однако в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий незаконно добытые биологические ресурсы изъяты сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, а следствие по делу проведено дознавателями Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Согласно заключению Алтайского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии циста артемии сохранила свою жизнеспособность. Ее возврат в естественную среду будет производиться как только приговор вступит в законную силу, сообщает прокуратура региона.