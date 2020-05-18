Как развивалась ситуация с коронавирусом в Алтайском крае в минувшие выходные

Новости 18.05.2020 10:50 1945

За два выходных дня в Алтайском крае было подтверждено 78 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом к утру понедельника регион подошел с 925 случаями заболеваниями коронавирусной инфекцией.

Случаи заболевания подтвердились на Кучуксульфате в Благовещенском районе. Всего на предприятии было подтверждено 6 случаев инфицирования, 4 из которых имели исключительно бытовые контакты с зараженными. Источник заражения у первых заболевших двоих сотрудников устанавливается. Оба этих работника являются членами одной семьи.

Руководство предприятия предпринимает все меры для нераспространения вируса. В частности, На Кучуксульфате введен масочный режим, осуществляется контроль за соблюдением социальной дистанций не менее 1,5 м при прохождении проходной и нахождении на рабочих местах. Допуск на рабочее место сотрудников осуществляется только после прохождения предсменного осмотра с измерением температуры и обработки рук антисептиками, сотрудники с признаками ОРВИ отстраняются от работы. Каждые два часа производится проветривание и уборка помещений дезинфицирующими средствами. Работникам запрещено перемещение между цехами и участками, если данные действия не обусловлены технологическим процессом. Прием пищи осуществляется в строго отведенном месте, столовая осуществляет работу только на вынос продуктов. Кроме того, в начале апреля отстранены от работы с дальнейшей самоизоляцией сотрудники в возрасте 65+ лет, а также беременные женщины и работники, находящиеся в зоне риска, имеющие хронические заболевания.

Сотрудники еще одного предприятия – АО «Полиметаллы», на Корбалихинском руднике которого была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом выздоравливают и выписываются из госпиталей. По сообщению оперштаба региона, из 200 инфицированных, выздоровело – 173, продолжают лечение – 27 человек.

За минувшие выходные было выписано 45 человек, ранее госпитализированных из-за коронавируса. Таким образом, заболеваемость на утро 18 мая составляет 20,15 случаев на 100 тысяч населения региона, что несколько выше .чем за будние дни прошедшей недели, однако не превышает максимального значения, которое приходилось на 11 мая. Тогда заболеваемость коронавирусной инфекцией составляла 20,72 случая на 100 тысяч населения.

Кроме того, оперштаб отчитался, что на сайтах муниципалитетов размещена информация о местах продажи индивидуальных масок. По информации управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, еще несколько районов должны опубликовать такую информацию сегодня, 18 мая.