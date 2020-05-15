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У бывшего постояльца скандального приюта «Успех» пропала пенсия

Новости
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В Барнауле от опухоли мозга скончался 67-летний Владимир Шиманов. Недолгое время он находился в приюте «Успех», в котором ранее развернулся скандал, в результате которого его руководителя Ларису Ягофарову приговорили к реальному сроку. В период нахождения пациента в приюте у него пропала пенсия. Об этом сообщает «КП на Алтае» со ссылкой на родственницу умершего.

До того, как Шиманов заболел он жил один в небольшом селе Курьинского района. Как только проблемы со здоровьем дали о себе знать, его сестра Мария Асланова перевезла его в Барнаул.

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После непродолжительного лечения врачи дали неблагоприятный прогноз и в скором времени должны были его выписать долечиваться дома. Сестра, будучи инвалидом в свои 72 года, боялась не справиться. Она написала заявление с просьбой перевода своего брата в паллиативное отделение. Некоторое время спустя она пришла в больницу к брату. Медики сказали ей, что врач звонил в приют и брата переводят туда.

«Я предположила, что они говорят о хосписе, где оказывается паллиативная помощь. Вскоре в больницу приехал мужчина на своем авто и загрузил ее брата и еще одного пациента в машину», - рассказывает Асланова.

Сопроводить брата женщине не позволили. Ее это насторожило. Она предложила сыну навестить своего родственника. Когда они приехали к особняку на улице Телефонной, то их не хотели пускать. Только после того, как она сказала, что она родственница и хочет оказать помощь приюту, дверь открыли.

«То, что я увидела внутри повергло меня в шок. Койки впритык, на них жмутся люди, в глазах - тоска и паника. Владимир, испуганный и замученный, лежал на кровати, рядом, на той же кровати кто-то сидел. От запаха мочи мутило. По стене носились тараканы. Мне объяснили, что пациентов распределяют, что четверых сразу привезли», - рассказывает она.

На следующий день она забрала своего брата. С нее потребовали тысячу рублей за проживание родственника в приюте в течение суток.

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Оказавшись дома, женщина прочитала историю скандала вокруг приюта «Успех». Позднее брата поместили в пансионат в Павловском районе. По их словам, условия там были гораздо лучше. На содержание, приходилось скидываться всей родней.

Владимир Шиманов умер 29 марта в паллиативном отделении больницы №3 Барнаула. На днях оказалось, что две его пенсии - за январь и февраль (30 тысяч рублей) были кем-то загадочно списаны. Марии Аслановой объяснили, что деньги Владимир Шиманов переревел сам через личный кабинет. А кабинет этот он открыл 11 февраля. В тот самый день, когда его привезли в «Успех».

Напомним, что бывшего руководителя приюта Ларису Ягофарову в марте этого года приговорили к четырем годам заключения за мошенничество и кражи с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом наказание отсрочили до того времени, как ее младший ребенок достигнет 14 лет.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: КП - Мария Кочнева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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