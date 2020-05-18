Политическая хроника недели: увольнение, назначение и 10 вопросов Томенко

Аналитика 18.05.2020 9:00 610

В комитете по строительству мэрии Барнаула грядет смена председателя, а в краевом управлении Росгварлии нового руководителя уже представили. Вопросы для отчеты губернатора сформированы, осталось дождаться ответов – отчет пройдет мая. О этих и других политических событиях прошлой неделе в хронике «Политсибру».

Томенко готовит отчет, а депутаты ждут ответы на вопросы

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства в 2019 году пройдет 28 мая. Сначала глава региона расскажет о достижениях и провалах в основных сферах жизни региона. Затем ответит на вопросы депутатов. Вопросы уже сформулированы, всего их будет 10.

Часть вопросов будет посвящена коммунальной сфере, в частности, темпам газификации региона, а также готовности коммунальщиков к расчистке дорог от обильного снега. Будет вопрос по демографии: что будет делать правительство для кардинального изменения демографической ситуации в регионе? Много вопросов по кадровой проблеме алтайских школ: будет ли повышение зарплаты педагогам в 2020 году, когда начнутся федеральные доплаты за классное руководство и будет ли она зависеть от численности учеников в классе.

Кроме того, депутатов интересует борьба с бедностью и что по этому поводу предпринимает власть. Отдельно будут заданы вопросы по ситуации с ливневой канализацией в Рубцовске и по Новоалтайску: когда будет достроен Алтайский противотуберкулезный диспансер.

В «строительном» комитете мэрии кадровые перестановки

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов написал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах ухода ничего не известно. Отметим, что бывший начальник Аристова – Сергей Демин находится под следствием.

Уже известно, что должность начальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула может занять Антон Воробьев, пишет «Толк». Это специалист с профильным образованием, который уже занимал этот пост около трех лет.

У Росгвардии в Алтайском крае новый начальник

В Алтайском крае назначен новый начальник управления Росгвардии. 12 мая Указом президента на эту должность утвержден полковник полиции Александр Сафонов.

С февраля 2020 года Сафонов исполнял обязанности начальника краевого управления.

В органах внутренних дел служит с 1999 года. До перевода в Алтайский край Сафонов был заместителем начальника управления Росгвардии по Омской области по материальному и техническому обеспечению.

Появились новые подробности в деле бывшего зама Минстроя

Правоохранители изучают контракт на строительство газопровода в Первомайском районе, заключенный в 2018 году. Как пишет «Банкфакс», это дело может быть связано с задержанием экс-заместителя регионального минстроя Андрея Голубцова. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей.

По данным источников издания, бывший чиновник мог покровительствовать одной из фирм во время строительства газопровода в Первомайском районе.