По сообщению оперштаба 40 новых случаев случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Алтайском крае за минувшие сутки

Новости 17.05.2020 13:51 715

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По данным Оперативного штаба Алтайского края, инфицированные выявлены в Бийске – 10 человек, Барнауле – 9, Рубцовске – 5, Курьинском районе – 4, Новоалтайске – 3, Змеиногорском районе – 2, Завьяловском районе – 2, Заринске – 1, Павловском районе – 1, Бийском районе – 1, Тюменцевском районе – 1, Солонешенском районе – 1.

На 17 мая общее число заболевших в крае - 925 человек, в том числе 121 ребенок до 17 лет включительно. Выписаны из клиник 458 пациентов, из них 17 - за прошедшие сутки.

Из общего числа заболевших 84 случая – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 648 случаев – по контакту с заболевшими. 125 – выявлено у больных внебольничной пневмонией, 186– у заболевших ОРВИ, в 614 случаях – бессимптомное течение.

На 17 мая 2020 года находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 4897 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция – 13986 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 54409 человек.