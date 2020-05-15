Оперштаб: в Алтайском крае 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Новости 16.05.2020 13:09 777

Инфицированные выявлены в Барнауле – 26 человек, Благовещенском районе – 3, Тальменском районе – 2, Славгороде – 2, Рубцовске – 1, Камне-на-Оби – 1, ЗАТО Сибирском – 1, Бурлинском районе – 1, Тогульском районе – 1.

На 16 мая общее число заболевших - 885 человек, в том числе 113 детей до 17 лет включительно. Выписаны за весь период почти половина из всех заболевших - 441 пациент, в том числе за прошедшие сутки - 28 человек.

На Карболихинском руднике за весь период выявлено 200 инфицированных, выздоровело – 173, продолжают лечение – 27.

На 16 мая 2020 в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 53267 человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 4868. Закончено наблюдение и самоизоляция – 13501 человек.