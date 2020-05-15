Оперштаб: эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий

Новости 15.05.2020 20:53 1192

Руководитель алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко считает, что жители региона, нарушившие ограничения на майские праздники стали причиной развития ситуации, которая не позволяет снять ограничения.

"Наша эпидситуация неустойчивая, показатели меняются в зависимости от роста количества инфицированных. В последние дни ежедневно регистрируется от 20 до 43 случаев заболевания. Ситуация эта ожидаемая, она всем понятная. Это первомайские праздники, когда жители края нарушали требования и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер. Анализ сегодняшней ситуации, неустойчивая динамика основных показателей, не позволяют нам рекомендовать снять ограничительные мероприятия", - заявила Ирина Пащенко на заседании оперштаба 15 мая.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в свою очередь проинформировал о том, что среди заразившихся коронавирусом отмечается увеличение количества пациентов со средней и тяжелой степенью течения болезни.

«От недели к неделе мы видим увеличение количества среднетяжелых и тяжелых пациентов, которых переводим на искусственную вентиляцию легких. При этом транспортируем пациентов из районов Алтайского края. Это прогнозируемая ситуация - накопление, которое характерно для всех регионов России. Это говорит о том, что заболевание протекает непросто», - отметил Дмитрий Попов.

На заседании оперштаба было отмечено, что сложившийся баланс между ограничительными мерами и разрешением на деятельность большинства отраслей экономики края под контролем требований Роспотребнадзора, позволяет удерживать распространение коронавируса в регионе и, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, сохранять один самых низких показателей летальности в Сибири.

Как обращает внимание оперштаб, вопрос о смягчении действующего режима в регионе может быть рассмотрен на следующей неделе в зависимости от развития эпидемической ситуации

Кстати, оперштаб отмечает, что с точки зрения общероссийской классификации наш регион находится на втором этапе снятия ограничений.