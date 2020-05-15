Алтайский министр недоволен качеством ремонта дорог в Барнауле по нацпроекту

Новости 15.05.2020 18:30 110

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев посетил несколько объектов, на которых ведутся работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильное дороги».

В ходе выезда был обнаружен целый ряд недочетов. В частности, на улице Северо-Западная подрядчику было рекомендовано привести в порядок съезды к предприятиям, а также устранить неоднородность состава асфальтобетона, на улице Магистральная отмечено образование пучин, в связи с чем появились дефекты на выравнивающем слое покрытия, сообщает Минтранс.

Претензии были высказаны также в отношении качества знаков дорожного движения и количества установленных конусов по улицам Северо-Западная, Магистральная, а также на дороге, ведущей к Научному городку.

«Все обнаруженные сегодня дефекты подрядчики обязуются устранить в течение недели, после этого времени мы обязательно отправим в эти точки наших специалистов и проверим исполнение», - пообещал министр.

Также он намерен лично выезжать и контролировать результаты вырубок, «взятые в местах, которые вызывают сомнения». Он также уточнил, что на данный момент есть вопросы у специалистов и жителей края ко всем подрядным организациям, осуществляющим работы на объектах в рамках нацпроекта в краевой столице.

Кроме того, после 1 июня планируется выехать на объекты прошлых лет, где были обнаружены недочеты в ходе комиссионных выездов в течение апреля-мая этого года, и проверить, как подрядчики устранили замечания заказчиков.