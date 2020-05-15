Скандальный барнаульский приют «Успех» официально ликвидирован, но все не так просто

Новости 15.05.2020 19:00 85

Барнаульский приют «Успех», в котором обкрадывали стариков, официально ликвидировали.Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации Александр Репин.

По данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заявление на ликвидацию было подано руководителем общественной организации Романом Шияновым в декабре 2019 года.

Однако по данным ряда источников, через месяц Шиян зарегистрировал новую организацию АНО ЦСП «Равновесие», которая располагается потому же адресу что и «Успех», а ее учредителем является Ягофаров Дмитрий Сергеевич, который приходится супругом Ларисе Ягофаровой, пишет «МК на Алтае».

Напомним, за месяц до этого уголовное дело в отношении волонтера приюта Ларисы Ягофаровой было передано на рассмотрение в суд. Ей инкриминировали мошенничество и хищение денежных средств у подопечных стариков. В марте этого года Центральный районный суд вынес обвинительный приговор. Женщину признали виновной по трем эпизодам. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой приговора на 8 лет.