О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

Алтайские вахтовики, проживающие в закрытом на карантин районе, пожаловались омбудсмену, что не могут выехать на работу

Новости
259
0

Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин во время прямой трансляции, посвященной обеспечению прав человека в условиях ограничительных мер.

«У нас есть обращения от жителей этой территории, которые заключили контракты на работу на Северных территориях и Дальнем Востоке, но они не могут выехать», -  рассказал он.

Ларин пояснил, что  институт уполномоченного региона посчитал, что им неправомерно отказывать в выезде таким вахтовикам, «почему-то их заставляли 14 суток отбывать непосредственно в районе». Омбудсмен пояснил, что все противоречия разрешили и людям уже уехали на работу в другие регионы.     

«Буквально сегодня мы получили от них  сообщение, что по нашей инициативе по нашим запросам их ситуация была рассмотрена органами местного самоуправления соответствующей комиссией, они получили пропуска», - рассказал он 14 мая.

Напомним, в Змеиногорском районе действует карантин,  после обнаружения очага коронавирусной инфекции на Корбалихинском месторождении.

Какие партизанские тропы нашли жители Змеиногорского района для нарушения карантина

Какие партизанские тропы нашли жители Змеиногорского района для нарушения карантина

Новости

Главврач рассказал, почему нельзя относится к карантину легкомысленно

3088

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Змеиногорский вестник

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000