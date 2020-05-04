Алтайские вахтовики, проживающие в закрытом на карантин районе, пожаловались омбудсмену, что не могут выехать на работу

Новости 15.05.2020 16:40 259

Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин во время прямой трансляции, посвященной обеспечению прав человека в условиях ограничительных мер.

«У нас есть обращения от жителей этой территории, которые заключили контракты на работу на Северных территориях и Дальнем Востоке, но они не могут выехать», - рассказал он.

Ларин пояснил, что институт уполномоченного региона посчитал, что им неправомерно отказывать в выезде таким вахтовикам, «почему-то их заставляли 14 суток отбывать непосредственно в районе». Омбудсмен пояснил, что все противоречия разрешили и людям уже уехали на работу в другие регионы.

«Буквально сегодня мы получили от них сообщение, что по нашей инициативе по нашим запросам их ситуация была рассмотрена органами местного самоуправления соответствующей комиссией, они получили пропуска», - рассказал он 14 мая.

Напомним, в Змеиногорском районе действует карантин, после обнаружения очага коронавирусной инфекции на Корбалихинском месторождении.