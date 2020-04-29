В Алтайском крае назначен новый глава Росгвардии

Новости 15.05.2020 17:30 236

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко представили нового руководителя регионального управления Росгвардии. Им стал Александр Сафонов. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Нового главу краевой Росгвардии губернатору представил врио командующего Сибирским округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Николай Марков.

На встрече они обсудили ряд важных тем, в числе которых вопрос будущего взаимодействия надзорного ведомства с правительством региона. Во время обсуждения все сошлись на выводе, что такое взаимодействие дает возможность успешного решения задач в сфере обеспечения общественного порядка.

Александру Сафонову 43 года. Он родился в 1976 году в Омской области, профессиональное образование получил в Омском высшем общевойсковом командном училище и Омской академии МВД России. В органах внутренних дел Александр Сафонов служит с 1999 года, работал в должности участкового, старшего участкового уполномоченного милиции, начальника отдела участковых уполномоченных милиции, помощника и заместителя начальника отдела МВД России по Омскому району, заместителя начальника Управления вневедомственной охраны по Омской области. До своего переезда в Алтайский край он работал заместителем начальника Управления Росгвардии по Омской области. Он курировал сферу материального и технического обеспечения.

Назначен руководителем регионального управления Росгвардии 12 мая указом президента России Владимира Путина. С февраля 2020 года он был исполняющим обязанности начальника ведомства.